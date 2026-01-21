And Doホールディングス、26年6月期増益予想、事業再構築で不動産売買と金融が牽引

And Doホールディングス<3457>(東証プライム)は、不動産×金融サービスの進化による高収益化を目指す不動産テック(不動産×IT)企業である。成長性・収益性の高い事業に経営資源を集中するため26年6月期より事業ポートフォリオを再構築し、成長強化事業を「ハウスドゥ」のフランチャイズ事業、不動産売買事業、金融(リバースモーゲージ保証)事業とした。そして26年6月期は増益予想としている。積極的な事業展開で収益拡大基調を期待したい。株価は25年12月の直近安値圏から反発して戻り歩調だ。週足チャートで見ると13週移動平均線に続いて26週移動平均線を突破した。基調転換を確認した形だ。高配当利回りなども評価材料であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。なお2月13日に26年6月期第2四半期決算発表を予定している。

■住まいのワンストップサービスを展開する不動産テック企業

住まいのワンストップサービスを展開している。不動産×金融サービスの進化による高収益化を目指す不動産テック(不動産×IT)企業である。なお第一生命ホールディングス<8750>との資本業務提携により、25年6月4日付で第一生命ホールディングスの持分法適用関連会社となった。

■中期経営計画(26年6月期～30年6月期)

25年8月に新たな中期経営計画(26年6月期～30年6月期)を策定し、最終年度30年6月期の目標値として、売上高800億円、経常利益80億円、経常利益率10%、親会社株主帰属当期純利益53億円、自己資本比率30%以上、ROIC6.0%以上を掲げている。配当性向は30%以上としている。

成長性・収益性の高い事業に経営資源を集中するため26年6月期より事業ポートフォリオを再構築し、成長強化事業を「ハウスドゥ」のフランチャイズ事業、不動産売買事業、金融(リバースモーゲージ保証)事業とした。ハウス・リースバック事業については、他社リースバックのネガティブ報道の影響や金利上昇に伴うファンドの慎重化などを考慮して規模を縮小し、リバースモーゲージ保証事業へシフトする。

なお譲渡予定のリフォーム事業については、25年12月23日付で譲渡先および譲渡方法を開示した。子会社ハウスドゥ・ジャパンが展開するリフォーム事業(対象事業)を子会社DOのリフォームへ吸収分割の方法で承継させ、DOのリフォームの全株式を上新電機<8173>へ譲渡(株式譲渡予定日26年2月5日)する。

これに伴って26年6月期より事業セグメントを変更(不動産流通事業を不動産売買事業に集約、26年6月期中に譲渡予定のリフォーム事業をその他へ変更)し、新たな事業セグメントをフランチャイズ事業、ハウス・リースバック事業、金融事業、不動産売買事業、その他とする。

成長戦略として、注力事業のウエイト転換により事業ポートフォリオを再構築し、資本回転率の向上と利益率の改善を通じて、安定的かつ高いキャッシュ・フローの創出を目指す。また第一生命ホールディングスとの協業(両社の経営資源・サービスの相互活用、不動産を活用した金融サービスの普及・発展に向けた取組の推進など)の成果創出により、さらなる上積みを図る。

フランチャイズ事業は、グループシナジーやサービス展開のインフラ基盤および安定したストック収益として、開発余地のある都市部を中心に広告・人材を投下するほか、人材補強による新規加盟開発や既存加盟店へのサポートを強化する。30年6月期の目標として累計加盟店数960店舗(25年6月期末時点725店舗)を目指す。

不動産売買事業は、業績を牽引する成長ドライバーと位置付けて、展開エリア拡大や、採用強化による人材補強(営業人員59.3名→250名)などにより、中古住宅買取再販の強化を図るほか、利益率・回転率の向上を推進する。業容拡大に向けて11月1日には、子会社のハウスドゥ・ジャパンが大阪京橋に新規出店した。30年6月期の目標としては、売上高370億円・全社売上高に占める割合54%(25年6月期実績88.5億円・29%)を目指す。

金融(リバースモーゲージ保証)事業は、ストック収益や将来収益機会の拡大を目指し、不動産価値の高い都市部を中心に新規提携金融機関の開拓や保証残高の積み上げを図るほか、不動産処分機会獲得による事業シナジー創出を推進する。25年6月期末時点の提携金融機関は54となっている。25年10月末にはリバースモーゲージ保証残高が300億円を突破した。30年6月期の目標として保証残高1250億円(25年6月期末時点281.7億円)を目指す。

■26年6月期増益予想

26年6月期の連結業績予想は売上高が前期比15.0%減の550億円、営業利益が10.6%増の29億円、経常利益が1.9%増の30億円、親会社株主帰属当期純利益が18.4%増の27億72百万円としている。配当予想は前期比1円増配の46円(期末一括)としている。連続増配で予想配当性向は33.1%となる。

セグメント別営業利益(全社費用等調整前)の計画は、フランチャイズ事業が前期比5.2%増の20億20百万円、不動産売買事業が73.0%増の35億15百万円、不動産流通事業が85.3%減の75百万円、金融事業が122.8%増の4億円、ハウス・リースバック事業が58.9%減の9億30百万円としている。なお当期より事業セグメントを変更し、不動産流通事業は規模の縮小に伴って不動産売買事業に、リフォーム事業は当期中に事業譲渡の実現を予定しているためその他事業に含める。

重点施策として、フランチャイズ事業は引き続き人材やプロモーションへの積極投資を行うほか、都市部を中心に新規加盟店獲得に注力する。不動産売買事業は中古住宅買取再販を強化し、利益率および回転率の改善を図る。金融事業は都市部を中心に取り組みを強化し、残高積み上げのペースアップを図る。ハウス・リースバック事業は取扱件数を大幅抑制するが、金融事業の補助的役割などポジションを変えて継続する。

第1四半期の連結業績は売上高が前年同期比17.9%減の119億46百万円、営業利益が46.0%減の2億07百万円、経常利益が36.3%減の1億86百万円、親会社株主帰属四半期純利益が87.2%減の18百万円だった。事業ポートフォリオ再構築中のため減収減益だが計画を上回る水準だった。

フランチャイズ事業は売上高(調整前)が3.3%増の8億25百万円、営業利益(調整前)が7.8%減の4億58百万円だった。人材・広告宣伝投資により利益率が一時的に低下した。累計加盟店数(レントドゥ含む)は18店舗増加して726店舗(うち準備中107店舗)となった。

不動産売買事業(従来の不動産流通事業を含む)は、売上高が19.0%減の81億24百万円(うち中古住宅売上高は34.5%増の21億47百万円)で、営業利益が40.9%減の3億89百万円だった。前年同期の大型案件の反動で減収減益だった。売却件数は44件増加して327件だった。

金融事業は、売上高が10.3%増の1億46百万円、営業利益が16.8%増の47百万円だった。リバースモーゲージ保証残高の増加で増収増益だった。リバースモーゲージ保証の新規保証件数は4件増加して134件、保証残高は68億32百万円増加して298億08百万円となった。

ハウス・リースバック事業は売上高が22.1%減の24億24百万円、営業利益が18.6%減の3億02百万円だった。事業ポートフォリオ再構築で仕入件数を抑制した。物件取得数は164件減少して67件、期末保有物件総額は23億04百万円減少して79億45百万円となった。なお、営業外収益の匿名組合投資利益として計上しているHLBファンドからの利益分配(前期は86百万円、当期は1億58百万円)を含めると、利益は0.7%増の4億61百万円だった。

その他(26年6月期中に譲渡予定のリフォーム事業を含む)は売上高が9.6%減の4億65百万円、営業利益が81.2%減の8百万円だった。

通期は増益予想としている。第1四半期はハウス・リースバック事業縮小と不動産売買事業強化のためのウエイトシフト期間と位置づけているため減益だったが、期初時点で下期偏重の計画としている。なお25年12月25日付で、HLB22号ファンドに対する棚卸資産(ハウス・リースバック事業で取得した不動産の信託受益権)の譲渡が完了した。譲渡価格は19億84百万円、譲渡益は2億99百万円である。また特別利益にリフォーム事業譲渡益計上を見込んでいる。積極的な事業展開で収益拡大基調を期待したい。

■株主優待制度は毎年6月末

株主優待制度(詳細は会社HP参照)は毎年6月末日現在の5単元(500株)以上保有株主を対象に、保有株式数に応じて株主限定特設ウェブサイト「And Doホールディングス・プレミアム優待倶楽部」で商品に交換できるポイントを贈呈する。

■株価は戻り歩調

株価は25年12月の直近安値圏から反発して戻り歩調だ。週足チャートで見ると13週移動平均線に続いて26週移動平均線を突破した。基調転換を確認した形だ。高配当利回りなども評価材料であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。1月20日の終値は1101円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS138円90銭で算出)は約8倍、今期予想配当利回り(会社予想の46円で算出)は約4.2%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS923円77銭で算出)は約1.2倍、そして時価総額は約220億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

