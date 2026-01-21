ナック、株主優待に自社化粧品を採用、保有株数に応じ内容拡充

■100株以上を対象に化粧品を贈呈、500株以上は3点セット

ナック<9788>(東証プライム)は1月20日、株主優待内容の決定を発表した。株主への感謝を示すとともに、同社株式への投資意欲を高め、中長期保有を促進することを目的に株主優待制度を実施している。

今回の優待は、同社グループの魅力を幅広く知ってもらう狙いから、自社商品である化粧品の贈呈とした。保有株式数に応じて内容を区分し、100株以上300株未満は「薬用マイクロバブルローション(100ml、定価4,973円・税込)」、300株以上500株未満は同ローションに加え「薬用マイクロバブルローションつめかえ用(100ml、定価4,823円・税込)」を贈呈する。500株以上では、これら2点に「薬用マイクロバブルミルク(70g、定価5,197円・税込)」を加えた3点セットとする。

対象は2026年3月31日現在の株主名簿に記載された100株以上保有の株主で、贈呈時期は同年7月上旬を予定している。同社は今後も株主の期待に応える成長を目指すとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

