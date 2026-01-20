関連記事
東証グロ－ス指数は大幅に4日ぶり反落、過熱感も意識され上昇一服
東証グロース市場指数 957.21 -16.18／出来高 3億2701万株／売買代金 1717億円東証グロース市場250指数 733.72 -14.72／出来高 1億9619万株／売買代金 1259億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に4日ぶり反落。値下がり銘柄数は379、値上がり銘柄数は187、変わらずは40。
前日19日の米株式市場はキング牧師誕生日の祝日で休場。欧州主要市場は、英FTSETM100が0.39％安、独DAXが1.34％安、仏CAC40が1.78％安。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.50％安となった。昨日の米株式市場は休場だったが、欧州の主要株価指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、高市政権の財政拡張の懸念から国内長期金利が上昇しており、投資家心理を慎重にさせた。さらに、東証グロース市場指数は昨年12月18日以降、昨日までの1カ月で15％近く上昇し、また、昨日までの3日続伸で5.5％あまり上昇しており、利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。一方、昨日夕方に高市首相が記者会見で、今週23日に衆院を解散し、1月27日公示、2月8日投開票の日程で衆院選を行うことを表明したことを受け、市場では政策推進への期待感が継続し、投資家の買い意欲を刺激したが、今日の新興市場は過熱感も意識され、上昇一服となった。
個別では、JAXA公募の宇宙戦略基金「月極域における高精度着陸技術」に採択され前日買われ本日は売りが先行したispace＜9348＞、前日ストップ高の反動安となったポストプライム＜198A＞、前日大幅高の反動安となった窪田製薬HD＜4596＞、前日に高値圏で長い陰線となり手仕舞い売りを誘ったアミタHD＜2195＞が下げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞やGENDA＜9166＞が下落。値下がり率上位には、技術承継機構＜319A＞、エイチエムコム＜265A＞などが顔を出した。
一方、営業損益が前期0.67億円の赤字・今期1.19億円の黒字予想でフィックスターズと資本業務提携すると発表したGRCS＜9250＞、ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業立ち上げを発表したグリーンモンスター＜157A＞、日証金が増担保金徴収措置を解除したTORICO＜7138＞、RFIDリーダーがトヨタの完成車物流システムに継続採用されたと発表したアスタリスク＜6522＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、中村超硬＜6166＞、クックビズ＜6558＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6166|中村超硬 | 789| 320| 68.23|
2| 9250|ＧＲＣＳ | 1305| 300| 29.85|
3| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 438| 73| 20.00|
4| 157A|Ｇモンスター | 1198| 195| 19.44|
5| 6558|クックビズ | 815| 79| 10.73|
6| 6522|アスタリスク | 440| 41| 10.28|
7| 2936|ベースフード | 402| 37| 10.14|
8| 2586|フルッタ | 165| 14| 9.27|
9| 4415|ブロードエンター | 1159| 92| 8.62|
10| 299A|クラシル | 1222| 94| 8.33|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 198A|ポストプライム | 303| -47| -13.43|
2| 4596|窪田製薬ＨＤ | 59| -8| -11.94|
3| 2195|アミタＨＤ | 416| -52| -11.11|
4| 319A|技術承継機構 | 11320| -1300| -10.30|
5| 265A|エイチエムコム | 1105| -109| -8.98|
6| 4055|ティアンドエスＧ | 1949| -180| -8.45|
7| 9348|ｉｓｐａｃｅ | 555| -49| -8.11|
8| 4199|ワンプラ | 1554| -132| -7.83|
9| 9227|マイクロ波化学 | 1289| -109| -7.80|
10| 3692|ＦＦＲＩ | 9240| -730| -7.32|《SK》
