*14:07JST 日経平均VIは大幅に上昇、国内長期金利上昇など警戒

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋3.24（上昇率10.93％）の32.89と大幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は33.05、安値は31.35。

昨日の米株式市場は休場だったが、欧州の主要株価指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。市場では衆院解散・総選挙を経て政策推進が期待される一方、グリーンランドを巡る米欧対立など国際情勢の不安定化や国内長期金利の上昇などが懸念材料として意識されている。こうした中、今日は取引開始後も日経225先物が戻りが鈍く大幅安となっていることから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは昨日の水準を大幅に上回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》