*17:06JST 東京為替：米ドル・円は夕方にかけて158円台に反発

19日の東京市場でドル・円は反発。朝方に157円97銭まで買われた後、157円43銭まで反落したが、午後の取引で米ドル買い・円売りが強まり、夕方にかけて158円07銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1578ドルまで売られた後、1.1641ドルまで強含み。ユーロ・円は182円77銭から183円79銭まで買われた。

・日経平均株価：始値53,390.05円、高値53,583.57円、安値53,091.45円、終値53583.57

0.50円(前日比352.60円安)

・17時時点：ドル・円157円95-15円05銭、ユ-ロ・円183円70-80銭

【要人発言】

・木原官房長官

「食料品の消費時ゼロ、選択肢として排除されていない」

・岡本公明政調会長

「現実的な外交、防衛政策と憲法改正論議の深化」

「円安インフレによる不安、是正する必要」

「財政の今後の政策戦略について市場と対話する」

【経済指標】

・日・11月コア機械受注：前月比－11.0％（予想：-5.2％）

・中国・10-12月期国内総生産：前年比＋4.5％（予想：＋4.5％）

・中国・12月小売売上高：前年比＋0.9％（予想：＋1.0％）

・中国・12月鉱工業生産：前年比＋5.2％（予想：＋5.0％）《MK》