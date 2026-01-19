ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～ブライトパス、ミツバなどがランクイン

2026年1月19日 14:55

*14:55JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ブライトパス、ミツバなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月19日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4594＞ ブライトパス　　　 71719300 　53501.02　 378.03% 0.305%
＜130A＞ VIS　　　　　　　2221500 　26576　 355.02% 0.0857%
＜2090＞ NZAM米7H　　　4330 　968.492　 317.68% -0.0046%
＜7280＞ ミツバ　　　　　　　4974200 　646301.92　 246.58% 0.2599%
＜381A＞ iF米債35　　　　5013 　32279.201　 239.83% 0%
＜6580＞ ライトアップ　　　　174400 　71057.04　 228.81% 0.1911%
＜4392＞ FIG　　　　　　　2816300 　128295.02　 220.7% 0.1277%
＜6908＞ イリソ電子　　　　　555200 　283571.9　 208.45% 0.0644%
＜1429＞ 日本アクア　　　　　341400 　55151.46　 183.13% 0.0383%
＜2805＞ エスビー　　　　　　101800 　83173.2　 177.53% 0.1012%
＜6182＞ メタリアル　　　　　1121000 　125497.3　 175.63% 0.0862%
＜4011＞ ヘッドウォータ　　　136300 　103865.3　 174.86% 0.0559%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　13137 　33492.735　 170.32% -0.0127%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　413700 　27326.368　 166.14% -0.0051%
＜297A＞ アルピコHD　　　　318500 　16526.14　 160.67% 0.0381%
＜1550＞ MXS外株　　　　　17577 　26963.111　 156.18% -0.0106%
＜4199＞ ワンプラ　　　　　　404500 　233513.98　 147.35% 0.0642%
＜2016＞ iF米710H　　　284622 　123117.031　 143.51% -0.0053%
＜9647＞ 協和コンサ　　　　　19800 　46677.4　 142.9% -0.0515%
＜4978＞ リプロセル　　　　　6410800 　269690.78　 140.71% 0.0526%
<8194> ライフコーポ　　　　862400 　571662.64　 140.3% 0.0971%
<1457> iFTPXベア　　　21665 　11561.326　 134.38% 0.0039%
<4886> あすかHD　　　　　233700 　140872.36　 130.59% 0.022%
<4431> スマレジ　　　　　　168600 　192975.8　 129.45% 0.0641%
<8255> アクシアル　　　　　242700 　95587.66　 117.26% 0.0206%
<9348> ispace　　　　6365500 　1367061.8　 110.69% 0.0942%
<6364> AIRMAN　　　　115300 　72608.66　 108.82% -0.0165%
<198A> ポストプライ　　　　9726500 　879558.3　 106.86% 0.2962%
<6223> 西部技研　　　　　　141600 　83698.8　 102.07% 0.011%
<2212> 山崎パン　　　　　　857800 　1101223.82　 101.49% 0.0512%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

