関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～ブライトパス、ミツバなどがランクイン
*14:55JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ブライトパス、ミツバなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月19日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4594＞ ブライトパス 71719300 53501.02 378.03% 0.305%
＜130A＞ VIS 2221500 26576 355.02% 0.0857%
＜2090＞ NZAM米7H 4330 968.492 317.68% -0.0046%
＜7280＞ ミツバ 4974200 646301.92 246.58% 0.2599%
＜381A＞ iF米債35 5013 32279.201 239.83% 0%
＜6580＞ ライトアップ 174400 71057.04 228.81% 0.1911%
＜4392＞ FIG 2816300 128295.02 220.7% 0.1277%
＜6908＞ イリソ電子 555200 283571.9 208.45% 0.0644%
＜1429＞ 日本アクア 341400 55151.46 183.13% 0.0383%
＜2805＞ エスビー 101800 83173.2 177.53% 0.1012%
＜6182＞ メタリアル 1121000 125497.3 175.63% 0.0862%
＜4011＞ ヘッドウォータ 136300 103865.3 174.86% 0.0559%
＜2630＞ MXS米株ヘ 13137 33492.735 170.32% -0.0127%
＜2013＞ 米高配当 413700 27326.368 166.14% -0.0051%
＜297A＞ アルピコHD 318500 16526.14 160.67% 0.0381%
＜1550＞ MXS外株 17577 26963.111 156.18% -0.0106%
＜4199＞ ワンプラ 404500 233513.98 147.35% 0.0642%
＜2016＞ iF米710H 284622 123117.031 143.51% -0.0053%
＜9647＞ 協和コンサ 19800 46677.4 142.9% -0.0515%
＜4978＞ リプロセル 6410800 269690.78 140.71% 0.0526%
<8194> ライフコーポ 862400 571662.64 140.3% 0.0971%
<1457> iFTPXベア 21665 11561.326 134.38% 0.0039%
<4886> あすかHD 233700 140872.36 130.59% 0.022%
<4431> スマレジ 168600 192975.8 129.45% 0.0641%
<8255> アクシアル 242700 95587.66 117.26% 0.0206%
<9348> ispace 6365500 1367061.8 110.69% 0.0942%
<6364> AIRMAN 115300 72608.66 108.82% -0.0165%
<198A> ポストプライ 9726500 879558.3 106.86% 0.2962%
<6223> 西部技研 141600 83698.8 102.07% 0.011%
<2212> 山崎パン 857800 1101223.82 101.49% 0.0512%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク