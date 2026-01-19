*10:36JST システム ディ---奈良県立医科大学に学校事務トータルシステム「Campus Plan」を導入

システム ディ＜3804＞は13日、同社が提供する学校事務トータルシステム「Campus Plan（キャンパスプラン）」を、奈良県立医科大学にて2025年度から利用開始したと発表した。

奈良県立医科大学は、地域医療の充実と発展に貢献する医師や看護師の育成に力を入れており、高度な医療技術と人間性を兼ね備えた医療人の養成を目指して教育・研究体制を整備している。附属病院や臨床研究センター、国際交流センターなどの組織も有し、地域に根ざした特色ある医療教育を展開している。

「Campus Plan」は、私立・国公立大学向けに開発されたオールインワンの学校事務システムであり、入試や学籍を管理する学務シリーズ、会計や固定資産を扱う財務シリーズ、給与や人事を管理する総務シリーズなどの機能を備え、学校業務の一元管理を可能とする。

近年は大学数・学生数が増加傾向にある公立大学での導入が増えており、同社は同システムの提供を通じて、学校業務の効率化や教職員・学生・保護者へのサービス向上を支援している。《NH》