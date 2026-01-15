関連記事
【市場反応】米週次新規失業保険申請件数は20万件割れ、地区連銀製造業も予想上回る、ドル買い
米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（1/10）は9000件減の19.8万件と、前回20.8万件から増加予想に反し減少し昨年11月末以降初めて20万件を下回った。失業保険継続受給者数（1/3）は188.4万件と、前回190.3万件から予想以上に減少。
米1月NY連銀製造業景気指数は7.7と、12月―3.7からプラスに改善し、予想も上回った。米1月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は12.6と、12月－8.8から予想外のプラスに改善した。米11月輸入物価指数は前年比＋0.1％と、予想外のプラスとなった。
良好な米国経済指標を受け、ドル買いが強まった。ドル・円は158円50銭から158円88銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1625ドルから1.1597ドルまで下落し12月2日来の安値を更新した。ポンド・ドルは1.3400ドルから1.3368ドルまで下落。
【経済指標】
・米・11月輸入物価指数：前年比＋0.1％（予想：－0.2％）
・米・先週分新規失業保険申請件数（1/10）：19.8万件（予想：21.5万件、前回：20.8万件）
・米・失業保険継続受給者数（1/3）：188.4万件（予想：189.7万件、前回：190.3万件←191.4万件）
・米・1月NY連銀製造業景気指数：7.7（予想：＋1.0、12月：―3.7←－3.9）
・米・1月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：12.6（予想：－1.4、12月：－8.8←－10.2）《KY》
