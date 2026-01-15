ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日ぶり反落、ソフトバンクGやアドバンテストが2銘柄で約320円分押し下げ

2026年1月15日 16:36

*16:36JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日ぶり反落、ソフトバンクGやアドバンテストが2銘柄で約320円分押し下げ
15日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり144銘柄、値下がり77銘柄、変わらず4銘柄となった。

14日の米国株式市場は続落。ハイテク株や銀行株が売られたことが指数の重荷となり、特にナスダックはハイテク中心の下落が顕著で主要3指数を主導する形で低迷し、銀行株では複数の大手決算が嫌気された。また、地政学リスクの高まりやFRB政策を巡る不透明感がリスク回避姿勢を強めた。債券利回りは低下傾向で推移し、商品市場では金銀相場が上昇する場面もみられた。こうした流れを受けて米国市場は主要3指数が揃って下落しているとの見方が広がった。米株式市場の動向を横目に、15日の日経平均は反落して取引を開始した。寄付き後は前日の米国の地政学リスク・株安を受けて売りが先行したものの、為替市場での円安基調や商品価格の上昇が下支え要因となり、午前中は下値を切り上げる展開となった。世界的なリスクオフの動きから警戒感も残存し、方向感に欠ける展開が続いたが、終盤には下げ幅を縮小する形で大引けを迎えた。一方、TOPIXは前日比0.68％の値上がりで市場最高値を更新した。

大引けの日経平均は前日比230.73円安の54110.50円となった。東証プライム市場の売買高は24億4526万株、売買代金は6兆9627億円、業種別では銀行業、輸送用機器、鉄鋼が値上がり率上位、情報・通信業、精密機器、陸運業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は72.5％、対して値下がり銘柄は24.7％となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約168円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、ファーストリテ＜9983＞、ファナック＜6954＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、HOYA＜7741＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約28円押し上げた。同2位は良品計画＜7453＞となり、信越化＜4063＞、豊田通商＜8015＞、トヨタ＜7203＞、ベイカレント＜6532＞、リクルートHD＜6098＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　54110.50(-230.73)

値上がり銘柄数 144(寄与度+329.31)
値下がり銘柄数 77(寄与度-560.04)
変わらず銘柄数 4


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 42590　 280　 28.08
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3234　 340.5　 22.76
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5655　 103　 17.21
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6124　 160　 16.04
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3714　 92　 15.38
＜6532＞　ベイカレント　　　　　7203　 435　 14.54
＜6098＞　リクルートHD　　　　 9240　 143　 14.34
＜6920＞　レーザーテック　　　 35830　 1030　 13.77
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3904　 56　 9.36
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　4138　 83　 8.32
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6716　 237　 7.92
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 10450　 230　 7.69
＜6902＞　デンソー　　　　　　2274.5　 56　 7.49
<6861>　キーエンス　　　　　 60910　 2080　 6.95
<8031>　三井物産　　　　　　　5148　 100　 6.69
<4519>　中外製薬　　　　　　　8594　 66　 6.62
<8001>　伊藤忠商事　　　　　　2101　 39　 6.52
<8053>　住友商事　　　　　　　6132　 151　 5.05
<9843>　ニトリHD　　　　　　 2615　 53　 4.43
<8267>　イオン　　　　　　　2233.5　 42.5　 4.26

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4051　 -210 -168.46
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 22490　 -570 -152.42
＜9983＞　ファーストリテ　　　 64010　 -1150　-92.25
＜6954＞　ファナック　　　　　　6750　 -185　-30.92
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2661　 -75.5　-30.28
＜4543＞　テルモ　　　　　　　　2240　 -38　-10.16
＜7741＞　HOYA　　　　　　 25610　 -365　 -6.10
<6146>　ディスコ　　　　　　 59100　 -900　 -6.02
<7733>　オリンパス　　　　　　2073　 -39.5　 -5.28
<6988>　日東電工　　　　　　　3782　 -27　 -4.51
<6981>　村田製作所　　　　　　3400　 -45　 -3.61
<7832>　バンナムHD　　　　　 4203　 -35　 -3.51
<1801>　大成建設　　　　　　 16745　 -455　 -3.04
<3697>　SHIFT　　　　　　 871.3　 -81.4　 -2.72
<4523>　エーザイ　　　　　　　4601　 -80　 -2.67
<6503>　三菱電機　　　　　　　5079　 -69　 -2.31
<7269>　スズキ　　　　　　　2372.5　 -16.5　 -2.21
<6976>　太陽誘電　　　　　　　3618　 -66　 -2.21
<7751>　キヤノン　　　　　　　4778　 -44　 -2.21
<4503>　アステラス製薬　　　　2302　 -13　 -2.17《CS》

