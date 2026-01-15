*16:36JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日ぶり反落、ソフトバンクGやアドバンテストが2銘柄で約320円分押し下げ

15日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり144銘柄、値下がり77銘柄、変わらず4銘柄となった。

14日の米国株式市場は続落。ハイテク株や銀行株が売られたことが指数の重荷となり、特にナスダックはハイテク中心の下落が顕著で主要3指数を主導する形で低迷し、銀行株では複数の大手決算が嫌気された。また、地政学リスクの高まりやFRB政策を巡る不透明感がリスク回避姿勢を強めた。債券利回りは低下傾向で推移し、商品市場では金銀相場が上昇する場面もみられた。こうした流れを受けて米国市場は主要3指数が揃って下落しているとの見方が広がった。米株式市場の動向を横目に、15日の日経平均は反落して取引を開始した。寄付き後は前日の米国の地政学リスク・株安を受けて売りが先行したものの、為替市場での円安基調や商品価格の上昇が下支え要因となり、午前中は下値を切り上げる展開となった。世界的なリスクオフの動きから警戒感も残存し、方向感に欠ける展開が続いたが、終盤には下げ幅を縮小する形で大引けを迎えた。一方、TOPIXは前日比0.68％の値上がりで市場最高値を更新した。

大引けの日経平均は前日比230.73円安の54110.50円となった。東証プライム市場の売買高は24億4526万株、売買代金は6兆9627億円、業種別では銀行業、輸送用機器、鉄鋼が値上がり率上位、情報・通信業、精密機器、陸運業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は72.5％、対して値下がり銘柄は24.7％となっている。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約168円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、ファーストリテ＜9983＞、ファナック＜6954＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、HOYA＜7741＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約28円押し上げた。同2位は良品計画＜7453＞となり、信越化＜4063＞、豊田通商＜8015＞、トヨタ＜7203＞、ベイカレント＜6532＞、リクルートHD＜6098＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 54110.50(-230.73)

値上がり銘柄数 144(寄与度+329.31)

値下がり銘柄数 77(寄与度-560.04)

変わらず銘柄数 4



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 42590 280 28.08

＜7453＞ 良品計画 3234 340.5 22.76

＜4063＞ 信越化 5655 103 17.21

＜8015＞ 豊田通商 6124 160 16.04

＜7203＞ トヨタ自動車 3714 92 15.38

＜6532＞ ベイカレント 7203 435 14.54

＜6098＞ リクルートHD 9240 143 14.34

＜6920＞ レーザーテック 35830 1030 13.77

＜6758＞ ソニーG 3904 56 9.36

＜8058＞ 三菱商事 4138 83 8.32

＜5802＞ 住友電気工業 6716 237 7.92

＜7974＞ 任天堂 10450 230 7.69

＜6902＞ デンソー 2274.5 56 7.49

<6861> キーエンス 60910 2080 6.95

<8031> 三井物産 5148 100 6.69

<4519> 中外製薬 8594 66 6.62

<8001> 伊藤忠商事 2101 39 6.52

<8053> 住友商事 6132 151 5.05

<9843> ニトリHD 2615 53 4.43

<8267> イオン 2233.5 42.5 4.26

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 4051 -210 -168.46

＜6857＞ アドバンテ 22490 -570 -152.42

＜9983＞ ファーストリテ 64010 -1150 -92.25

＜6954＞ ファナック 6750 -185 -30.92

＜9433＞ KDDI 2661 -75.5 -30.28

＜4543＞ テルモ 2240 -38 -10.16

＜7741＞ HOYA 25610 -365 -6.10

<6146> ディスコ 59100 -900 -6.02

<7733> オリンパス 2073 -39.5 -5.28

<6988> 日東電工 3782 -27 -4.51

<6981> 村田製作所 3400 -45 -3.61

<7832> バンナムHD 4203 -35 -3.51

<1801> 大成建設 16745 -455 -3.04

<3697> SHIFT 871.3 -81.4 -2.72

<4523> エーザイ 4601 -80 -2.67

<6503> 三菱電機 5079 -69 -2.31

<7269> スズキ 2372.5 -16.5 -2.21

<6976> 太陽誘電 3618 -66 -2.21

<7751> キヤノン 4778 -44 -2.21

<4503> アステラス製薬 2302 -13 -2.17《CS》