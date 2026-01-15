ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

ＩＮＧＳ　反落、26年8月期第1四半期の業績を発表／新興市場スナップショット

2026年1月15日 13:38

記事提供元：フィスコ

*13:38JST <245A> ＩＮＧＳ 3065 -35《YY》

