*13:00JST ポエック---1Qは増収、動力・重機等事業を除き2ケタ増収

ポエック＜9264＞は14日、2026年8月期第1四半期（25年9月-11月）連結決算を発表した。売上高は前年同期比8.5%増の27.61億円、営業利益は同2.0%増の2.16億円、経常利益は同0.2%減の2.14億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同4.8%増の1.38億円となった。

環境・エネルギー事業の売上高は16.19億円（前年同期比25.2％増）、セグメント利益0.74億円（前年同期比19.4％増）となった。陸上養殖設備、高効率ボイラ、排ガス処理装置、省エネ型ポンプ・送風機等の受注が総じて堅調に推移した。

動力・重機等事業の売上高は9.00億円（前年同期比14.6％減）、セグメント利益1.69億円（前年同期比7.8％減）となった。当第1四半期連結累計期間の経営成績は、前期後半までに船舶機器関係の受注・売上が急拡大したことの反動を受けたものの、期首想定の範囲内であり、現状の受注残及び案件進捗を踏まえると、同セグメントの進捗は想定を上回るペースで推移している。

防災・安全事業の売上高は2.40億円（前年同期比22.9％増）、セグメント利益0.30億円（前年同期比24.2％増）となった。医療機関・福祉施設・物流施設等を中心に、防災・減災対策の強化や老朽設備更新の需要が引き続き堅調であるほか、依然として法令対応や自治体助成等を背景とした改修・更新投資も底堅く推移している。

2026年8月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比6.8%増の108.00億円、営業利益が同22.8%増の11.20億円、経常利益が同16.5%増の11.50億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同20.3%増の6.90億円とする期初計画を据え置いている。《NH》