*12:56JST はてな---マンガビューワ、少年画報社「COMIC Y-OURS」に提供開始

はてな＜3930＞は13日、少年画報社が公開したWebマンガサイト「COMIC Y-OURS」に、同社が開発したマンガビューワ「GigaViewer for Web」が採用され、提供を開始したと発表した。

あわせて、サイトのデザイン、サービス企画、サイト開発も担当し、広告運用にも取り組むことでサービスのマネタイズを支援する。

「COMIC Y-OURS」は、「月刊ヤングキングアワーズGH」から移籍した連載作品や、「ヤングキングアワーズ」本誌掲載作、過去の名作を無料で楽しむことができるWebマンガサイトである。「GigaViewer」は、ユーザーに快適な閲覧環境を提供する各種機能に加え、コンテンツ提供者にとっても運用コストの削減につながる入稿・作品管理・販売システムなどを備えている。

同社では、ビューワ提供にとどまらず、サービスの企画・開発・デザイン・広告運用といったトータル支援を行っており、その一環として、マンガサービス向けの広告ソリューション「Comic Growth powered by GigaViewer」を2025年11月より本格的に推進・拡充している。

今回の「COMIC Y-OURS」を含め、「GigaViewer for Web」および「GigaViewer for Apps」を採用しているマンガサービスは、18社・27サービスとなっている。《NH》