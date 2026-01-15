*12:49JST ククレブ・アドバイザーズ---1Qは増収、通期予想達成に向け順調なスタートを切る

ククレブ・アドバイザーズ＜276A＞は14日、2026年8月期第1四半期（25年9月-11月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比7.1%増の7.30億円、営業利益が同20.8%減の2.43億円、経常利益が同30.4%減の2.02億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同29.8%減の1.40億円となった。

販売用不動産の売却に伴うバランスシートを活用した不動産投資案件の売上計上、マッチングシステムを活用し不動産仲介やCREアドバイザリー案件の取引の受注、不動産テックシステムのサブスクリプションサービスの新規受注などにより、CREソリューションビジネスの売上は6.84億円（前年同期比5.8％増加）、不動産テックビジネスの売上は0.46億円（前年同期比31.9％の増加）となった。重要KPIとして設定しているマッチングシステムに関しては、地方銀行などの金融機関を中心に営業活動を進めている中、「情報登録数」は7,262件（前期末比 5.8％増加）となり、同社の潜在案件数は順調に増加している。

2026年8月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比83.9%増の47.00億円、営業利益が同79.4%増の11.00億円、経常利益が同74.4%増の10.44億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同57.1増の7.00億円とする期初計画を据え置いている。第1四半期の計画に対する進捗は売上高98.3%、営業利益114.8%、当期純利益114.4%であり、営業利益率も28.5%の計画に対して33.3%での着地となり、通期予想達成に向け順調なスタートを切っている。《NH》