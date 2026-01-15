関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ベクトル、ポストプライなどがランクイン
ベクトル＜6058＞がランクイン（10時00分時点）。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は72億円で前年同期比79.6％増となり、据え置きの通期予想85億円、前期比5.9％増に対する進捗率は84.7％に達している。9-11月期も34.7億円で前年同期比78.9％増と高い増益率が継続する形に。PR・広告事業やプレスリリース事業が大幅増益のほか、ダイレクトマーケティング事業の収益も改善、主力3事業が揃って好調推移となっている
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月15日 10:0 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2568＞ 上場NSQ 60493 70966.3 217.12% -0.0135%
＜4406＞ 日理化 1211000 51347.8 197.97% 0.1078%
＜5287＞ イトーヨーギョ 244800 60689.02 178.42% 0.1719%
＜6201＞ 豊田織機 1773400 7870582.5 164.02% 0.0651%
＜6058＞ ベクトル 853900 367705.16 152.04% 0.2343%
＜180A＞ GX超長米 173650 11378.143 151.34% 0.0023%
＜367A＞ プリモGHD 476600 242981.9 150.34% 0.0986%
＜2525＞ NZAM225 2189 25531.578 142.07% -0.0067%
＜3189＞ ANAP 1091700 104508.64 138.01% 0.1204%
＜7373＞ アイドマHD 280500 187903.6 136.92% -0.2173%
＜5698＞ エンビプロH 3560900 850247.3 133.74% 0.1005%
＜5574＞ ABEJA 450600 414635.58 131.41% 0.1532%
＜7388＞ FPパートナー 280300 194740.94 121.58% 0.0882%
＜5527＞ propetec 445000 93130.9 115.23% -0.0949%
＜198A＞ ポストプライ 1008700 113405.1 113.42% 0.2923%
＜2080＞ PBR1倍割 112882 63727.66 111.68% 0.004%
＜339A＞ プログレス 143100 60342.74 111.13% 0.1846%
＜5013＞ ユシロ 75800 88660.4 108.06% 0.1123%
＜3558＞ ジェイドG 254600 134868.76 101.95% 0.0917%
＜2292＞ Sfoods 125100 139280.3 100.71% 0.0816%
<1844> 大盛工業 1088700 240676.26 99.55% 0.1358%
<7776> セルシード 4571900 561507.94 98.08% 0.075%
<1418> インターライフ 297700 72023.08 97.78% -0.119%
<372A> レント 42000 92268.6 96.1% -0.049%
<2471> エスプール 987700 96398.86 94.72% -0.0577%
<4978> リプロセル 1367900 82505.26 89.87% 0.0705%
<2884> ヨシムラフード 293700 91787.38 85.46% 0.1262%
<4443> Sansan 1477600 1120642.22 83.6% 0.1301%
<135A> VRAIN 228500 293319 82.82% -0.1029%
<3547> 串カツ田中 189800 154614.72 81.26% -0.037%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》
