ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ベクトル、ポストプライなどがランクイン

2026年1月15日 10:28

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:28JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ベクトル、ポストプライなどがランクイン
ベクトル＜6058＞がランクイン（10時00分時点）。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は72億円で前年同期比79.6％増となり、据え置きの通期予想85億円、前期比5.9％増に対する進捗率は84.7％に達している。9-11月期も34.7億円で前年同期比78.9％増と高い増益率が継続する形に。PR・広告事業やプレスリリース事業が大幅増益のほか、ダイレクトマーケティング事業の収益も改善、主力3事業が揃って好調推移となっている

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月15日　10:0　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2568＞ 上場NSQ　　　　 60493 　70966.3　 217.12% -0.0135%
＜4406＞ 日理化　　　　　　　1211000 　51347.8　 197.97% 0.1078%
＜5287＞ イトーヨーギョ　　　244800 　60689.02　 178.42% 0.1719%
＜6201＞ 豊田織機　　　　　　1773400 　7870582.5　 164.02% 0.0651%
＜6058＞ ベクトル　　　　　　853900 　367705.16　 152.04% 0.2343%
＜180A＞ GX超長米　　　　　173650 　11378.143　 151.34% 0.0023%
＜367A＞ プリモGHD　　　　476600 　242981.9　 150.34% 0.0986%
＜2525＞ NZAM225　　　2189 　25531.578　 142.07% -0.0067%
＜3189＞ ANAP　　　　　　1091700 　104508.64　 138.01% 0.1204%
＜7373＞ アイドマHD　　　　280500 　187903.6　 136.92% -0.2173%
＜5698＞ エンビプロH　　　　3560900 　850247.3　 133.74% 0.1005%
＜5574＞ ABEJA　　　　　450600 　414635.58　 131.41% 0.1532%
＜7388＞ FPパートナー　　　280300 　194740.94　 121.58% 0.0882%
＜5527＞ propetec　　445000 　93130.9　 115.23% -0.0949%
＜198A＞ ポストプライ　　　　1008700 　113405.1　 113.42% 0.2923%
＜2080＞ PBR1倍割　　　　112882 　63727.66　 111.68% 0.004%
＜339A＞ プログレス　　　　　143100 　60342.74　 111.13% 0.1846%
＜5013＞ ユシロ　　　　　　　75800 　88660.4　 108.06% 0.1123%
＜3558＞ ジェイドG　　　　　254600 　134868.76　 101.95% 0.0917%
＜2292＞ Sfoods　　　　125100 　139280.3　 100.71% 0.0816%
<1844> 大盛工業　　　　　　1088700 　240676.26　 99.55% 0.1358%
<7776> セルシード　　　　　4571900 　561507.94　 98.08% 0.075%
<1418> インターライフ　　　297700 　72023.08　 97.78% -0.119%
<372A> レント　　　　　　　42000 　92268.6　 96.1% -0.049%
<2471> エスプール　　　　　987700 　96398.86　 94.72% -0.0577%
<4978> リプロセル　　　　　1367900 　82505.26　 89.87% 0.0705%
<2884> ヨシムラフード　　　293700 　91787.38　 85.46% 0.1262%
<4443> Sansan　　　　1477600 　1120642.22　 83.6% 0.1301%
<135A> VRAIN　　　　　228500 　293319　 82.82% -0.1029%
<3547> 串カツ田中　　　　　189800 　154614.72　 81.26% -0.037%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

関連記事