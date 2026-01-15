*08:44JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比260円安の54080円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル158.28円換算）で、東エレク＜8035＞、ファーストリテ＜9983＞、三菱商事＜8058＞などが上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比260円安の54080円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は42.36ドル安の49149.63ドル、ナスダックは238.12ポイント安の23471.75で取引を終了した。カタールの空軍基地に駐留する人員の一部に対し、同基地から退去するよう勧告が出されたとの報道をきっかけに、イラン関係悪化で地政学的リスク上昇が警戒され、寄り付き後、下落。トランプ政権によるクレジットカード金利の上限設定計画を警戒し引き続き金融が売られたほか、セクタ―入れ替えが続き、半導体エヌビディア（NVDA）などハイテクの下落が相場のさらなる重しとなった。終盤にかけ、トランプ大統領が警戒されていたイランの反政府抗議者処刑が行われないようだと述べると軍事介入への警戒感が緩和し下げ止まり、終了した。

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円73銭から158円10銭まで下落後、158円52銭で引けた。片山財務相発言やベッセント米財務長官の韓国ウォンを受けた発言で、円安是正介入警戒感が強まつたほか、リスク回避の円買いが優勢となった。同時に、地政学的リスクなどを警戒し米国債相場が上昇、金利低下にドル売りが強まった。その後、米11月小売売上高や11月生産者物価指数（PPI）が予想を上回ったほか、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言を受けドルが下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1662ドルへ上昇後、1.1636ドルまで反落し、1.1644ドルで引けた。

NY原油先物2月限は続伸（NYMEX原油2月限終値：62.02 ↑0.87）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.87ドル（＋1.42％）の62.02ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5020 (JXHLY) ENEOS 16.25 1286 49.5 4.00

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 117.71 18631 606 3.36

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.00 1425 24.5 1.75

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 2.90 918 13.3 1.47

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.47 5214 64 1.24

「ADR下落率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 2354 -182 -7.18

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1702 -129 -7.05

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8705 -392 -4.31

■そのたADR（14日）

7203 (TM.N) トヨタ自動車 227.30 -1.73 3598 -2

4

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 18.16 0.67 2874 -5.5

8035 (TOELY) 東京エレク 131.69 2.40 41688 -62

2

6758 (SONY.N) ソニー 24.09 -0.32 3813 -3

5

9432 (NTTYY) NTT 25.11 0.09 159 0

8058 (MTSUY) 三菱商事 25.59 0.31 4050 -

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.77 -0.12 5345 -5

3

9983 (FRCOY) ファーストリテ 40.89 0.62 64721 -43

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.17 -0.57 4169 -92

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.33 0.24 5486 -6

6

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.92 0.02 1022 -104

0

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.74 0.21 5471 -84

8031 (MITSY) 三井物産 634.00 1.40 5017 -3

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 -1.00 8705 -392

4568 (DSNKY) 第一三共 21.41 -0.92 3389 -

1

9433 (KDDIY) KDDI 16.99 -0.10 2689 -47.5

7974 (NTDOY) 任天堂 16.06 0.45 10168 -5

2

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.00 -0.05 6015 -38

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.74 0.13 1622 -

9

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.30 0.04 5793 -3

2

6902 (DNZOY) デンソー 13.86 -0.03 2194 -24.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.78 0.29 8477 -5

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.18 -0.09 2878 -15.

5

8411 (MFG.N) みずほFG 8.39 0.18 6640 -86

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.35 -0.02 19548 -15

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.47 0.46 5214 6

4

7741 (HOCPY) HOYA 163.29 6.86 25846 -129

6503 (MIELY) 三菱電機 64.38 0.86 5095 -5

3

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.65 0.21 3371 -7

4

7751 (CAJPY) キヤノン 30.36 0.52 4805 -1

7

6273 (SMCAY) SMC 20.13 0.76 63724 -336

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 0.00 2354 -18

2

6146 (DSCSY) ディスコ 37.30 1.30 59038 -96

2

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.11 0.26 2233 -16.5

8053 (SSUMY) 住友商事 37.65 -0.04 5959 -2

2

6702 (FJTSY) 富士通 29.02 0.33 4593 -4

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 117.71 6.11 18631 60

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.94 -0.02 3463 -3

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1702 -12

9

8002 (MARUY) 丸紅 316.57 284.90 5011 -4

4

6723 (RNECY) ルネサス 7.48 -0.12 2368 -4

2

6954 (FANUY) ファナック 21.70 0.85 6869 -6

6

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.82 0.29 3929 -27

8801 (MTSFY) 三井不動産 35.60 0.10 1878 -

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 34.00 0.51 5382 -1

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.77 0.26 3409 -3

0

6594 (NJDCY) 日本電産 2.70 -0.52 1709 -37

6

6857 (ATEYY) アドバンテスト 143.80 3.70 22761 -29

9

4543 (TRUMY) テルモ 14.30 0.03 2263 -1

5

8591 (IX.N) オリックス 30.36 0.06 4805 1

2

（時価総額上位50位、1ドル158.28円換算）《AN》