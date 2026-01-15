*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 MORESCO、マイクロ波化学、noteなど

銘柄名<コード14日終値⇒前日比

PR TIMES＜3922＞ 2810 -85

9-11月期も大幅増益だが出尽くし感先行へ。

Link-U グループ＜4446＞ 1144 -86

13日は上ヒゲ残して伸び悩み。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 4261 -186

AI投資に対する警戒感などが優勢か。

ダブル・スコープ＜6619＞ 160 -8

13日の上昇で信用買い方の戻り売り優勢。

Sansan＜4443＞ 1683 -104

14日決算発表予定となっているが。

寿スピリッツ＜2222＞ 1777.5 -78.5

10-12月期の売上概況をマイナス視か。

キオクシアHD＜285A＞ 13280 -405

サンディスク上昇一服などで利食い売り優勢か。

第一三共＜4568＞ 3390 -150

セクター内リバランスなどの需給要因とみられるが。

エムアップ＜3661＞ 851 -37

25日線割れで短期資金の見切り売り優勢。

日本板硝子＜5202＞ 595 -44

11月高値更新でいったん達成感も。

楽天銀行＜5838＞ 6848 -44

総選挙結果による日銀の利上げ見通し下振れも意識か。

ブイキューブ＜3681＞ 149 +1

直近の株価上昇の反動安となる形。

カーブスHD＜7085＞ 770 -18

13日発表の第1四半期決算マイナス視へ。

ディップ＜2379＞ 2195 -65

9-11月期は求人広告の売上減少が拡大。

MonotaRO＜3064＞ 2223 -107

月次売上からアスクルからの流入ピークアウト感。

Abalance＜3856＞ 536 +80

通期営業利益予想を上方修正している。

岡本硝子＜7746＞ 601 +100

「江戸っ子1号」のレアアース泥採泥試験での採用を引き続き材料視。

阿波製紙＜3896＞ 419 +80

冷却需要の増加から水資源関連として物色とも。

エンビプロHD＜5698＞ 925 +150

都市鉱山関連として物色が続く。

メタプラネット＜3350＞ 605+77

ビットコイン価格の上昇を材料視。

MORESCO<5018> 1753 +225

第3四半期の大幅増益決算をポジティブ視。

プロパスト<3236> 357 +47

上半期純利益は大幅増益決算に。

unbanked<8746> 455 +35

暗号資産関連としてビットコイン価格上昇で。

北興化学工業<4992> 1736 +159

今期の大幅増配計画などプラス視。

No．1<3562> 2001 -500

株主還元策見直しに伴う優待制度廃止を嫌気

マイクロ波化学<9227> 1320 +300

膝前十字靱帯再建用「組織再生型靱帯」の大量生産に向けた装置開発を開始。

セルシード<7776> 320 +34

クオリプス<4894>と細胞培養器材に関する取引基本契約締結。

ジグザグ<340A> 387 -56

上期営業利益32.5％減。

ブルーイノベ<5597> 1613 +58

屋内点検用ドローン「ELIOS 3」を活用した下水道管路の調査・点検を実施。

ライズ<9168> 695 -150

26年2月期業績予想を下方修正。

東証プライムへの市場区分変更申請取り下げも発表。

ワンプラ<4199> 1430 +79

新たに有力IPタイトルの開発に着手。

アーキテクツSJ<6085> 380 -80

26年2月期業績予想を下方修正。

ミライロ<335A> 441 +16

東京ヴェルディと日テレ・東京ヴェルディベレーザがチケットサービス

「ミライロチケット」を導入。

Enjin<7370> 795 -37

26年5月期業績予想を下方修正。

note<5243> 2275 +400

営業利益が前期4.8倍・今期2.7倍予想。《CS》