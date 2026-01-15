関連記事
前日に動いた銘柄 part2 MORESCO、マイクロ波化学、noteなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 MORESCO、マイクロ波化学、noteなど
銘柄名<コード14日終値⇒前日比
PR TIMES＜3922＞ 2810 -85
9-11月期も大幅増益だが出尽くし感先行へ。
Link-U グループ＜4446＞ 1144 -86
13日は上ヒゲ残して伸び悩み。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 4261 -186
AI投資に対する警戒感などが優勢か。
ダブル・スコープ＜6619＞ 160 -8
13日の上昇で信用買い方の戻り売り優勢。
Sansan＜4443＞ 1683 -104
14日決算発表予定となっているが。
寿スピリッツ＜2222＞ 1777.5 -78.5
10-12月期の売上概況をマイナス視か。
キオクシアHD＜285A＞ 13280 -405
サンディスク上昇一服などで利食い売り優勢か。
第一三共＜4568＞ 3390 -150
セクター内リバランスなどの需給要因とみられるが。
エムアップ＜3661＞ 851 -37
25日線割れで短期資金の見切り売り優勢。
日本板硝子＜5202＞ 595 -44
11月高値更新でいったん達成感も。
楽天銀行＜5838＞ 6848 -44
総選挙結果による日銀の利上げ見通し下振れも意識か。
ブイキューブ＜3681＞ 149 +1
直近の株価上昇の反動安となる形。
カーブスHD＜7085＞ 770 -18
13日発表の第1四半期決算マイナス視へ。
ディップ＜2379＞ 2195 -65
9-11月期は求人広告の売上減少が拡大。
MonotaRO＜3064＞ 2223 -107
月次売上からアスクルからの流入ピークアウト感。
Abalance＜3856＞ 536 +80
通期営業利益予想を上方修正している。
岡本硝子＜7746＞ 601 +100
「江戸っ子1号」のレアアース泥採泥試験での採用を引き続き材料視。
阿波製紙＜3896＞ 419 +80
冷却需要の増加から水資源関連として物色とも。
エンビプロHD＜5698＞ 925 +150
都市鉱山関連として物色が続く。
メタプラネット＜3350＞ 605+77
ビットコイン価格の上昇を材料視。
MORESCO<5018> 1753 +225
第3四半期の大幅増益決算をポジティブ視。
プロパスト<3236> 357 +47
上半期純利益は大幅増益決算に。
unbanked<8746> 455 +35
暗号資産関連としてビットコイン価格上昇で。
北興化学工業<4992> 1736 +159
今期の大幅増配計画などプラス視。
No．1<3562> 2001 -500
株主還元策見直しに伴う優待制度廃止を嫌気
マイクロ波化学<9227> 1320 +300
膝前十字靱帯再建用「組織再生型靱帯」の大量生産に向けた装置開発を開始。
セルシード<7776> 320 +34
クオリプス<4894>と細胞培養器材に関する取引基本契約締結。
ジグザグ<340A> 387 -56
上期営業利益32.5％減。
ブルーイノベ<5597> 1613 +58
屋内点検用ドローン「ELIOS 3」を活用した下水道管路の調査・点検を実施。
ライズ<9168> 695 -150
26年2月期業績予想を下方修正。
東証プライムへの市場区分変更申請取り下げも発表。
ワンプラ<4199> 1430 +79
新たに有力IPタイトルの開発に着手。
アーキテクツSJ<6085> 380 -80
26年2月期業績予想を下方修正。
ミライロ<335A> 441 +16
東京ヴェルディと日テレ・東京ヴェルディベレーザがチケットサービス
「ミライロチケット」を導入。
Enjin<7370> 795 -37
26年5月期業績予想を下方修正。
note<5243> 2275 +400
営業利益が前期4.8倍・今期2.7倍予想。《CS》
スポンサードリンク