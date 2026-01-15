GENDA、カラオケ機器ディーラー再編、カジ・コーポレーションと音通が2月1日合併

■販売網統合で業界リーディングカンパニーへ

GENDA<9166>(東証グロース)は1月14日、グループ傘下のカラオケ機器ディーラーであるカジ・コーポレーションと音通を2月1日付で合併し、新会社「株式会社ENNE」として再編すると発表した。業界1位と2位の統合により、カラオケ機器流通の中核企業を形成する。

新会社ENNEは、両社の販売網やノウハウを統合し、企業規模を拡大する。社名には「縁が生まれる音を届ける」との意味を込め、カラオケを通じた価値創出と業界全体の発展への貢献を掲げる。両社が長年培ってきた音へのこだわりや顧客基盤を生かし、サービス力の強化を図る。

組織体制では、羽牟秀幸氏が代表取締役社長に就任し、前川智範氏が取締役会長を務める。所在地は名古屋市中村区名駅南とし、営業・管理両面の体制を整える。GENDAは同再編を通じ、カラオケ事業の競争力向上とエンターテインメント領域での成長加速を狙う。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

