*05:31JST 1月14日のNY為替・原油概況

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円73銭から158円10銭まで下落後、18円台半ばまで反発し、引けた。

片山財務相発言を受けた円安是正介入警戒感やリスク回避の円買いが優勢となった。同時に、地政学的リスクなどを警戒し米国債相場が上昇、金利低下にドル売りが強まった。その後、米11月小売売上高や11月生産者物価指数（PPI）が予想を上回ったほか、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言を受けドルが下げ止まった。

ユーロ・ドルは1.1662ドルへ上昇後、1.1636ドルまで反落し、引けた。

ユーロ・円は184円88銭から184円29銭まで下落。

ポンド・ドルは1.3464ドルまで上昇後、1.3420ドルまで反落した。

ドル・スイスは0.8014フランへ反落後、0.7984フランまで反落した。



[経済指標]

・米・11月小売売上高：前月比＋0.6％（予想：＋0.5％、10月：－0.1％←+0.0％）

・米・11月小売売上高（除自動車）：前月比＋0.5％（予想：＋0.4％、10月：＋0.2％←+0.4％）

・米・11月生産者物価指数：前月比＋0.2％（予想：+0.2％、＋0.1％）、前年比＋3.0％（予想＋2.7％、10月＋2.9％）

・米・11月生産者物価コア指数：前月比0.0％（予想：+0.2％、10月＋0.3％）、前年比＋3.0％（予想：＋2.7％、10月＋2.8％）

・米・7－9月期経常収支：－2264億ドル（予想：-2380億ドル、4－6月期：-2492億ドル←-2513億ドル）

・米・12月中古住宅販売件数：435万戸（予想：422戸、11月：414万戸←413万戸）

・米・10月企業在庫：前月比＋0.3％（予想：＋0.1％、9月：＋0.3％←＋0.2％）《KY》