日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日続伸、アドバンテストが1銘柄で約330円分押し上げ

2026年1月14日 12:53

記事提供元：フィスコ

*12:53JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅に3日続伸、アドバンテストが1銘柄で約330円分押し上げ
14日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり175銘柄、値下がり47銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。864.76円高の54413.92円（出来高概算11億9159万株）で前場の取引を終えている。

前日13日の米国株式市場は反落。ダウ平均は398.21ドル安の49191.99ドル、ナスダックは24.02ポイント安の23709.88で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念がくすぶった。銀行のJPモルガン（JPM）やクレジット・カード会社など金融がダウを押し下げたほか、12月消費者物価指数（CPI）のコア指数が予想を下回ったが、政府機関閉鎖による歪みが存続すると懐疑的見解も根強く、買いにつながらず、相場は一段安となった。トランプ関税を巡る最高裁判断を控えているほか、イランで反政府抗議行動が拡大する中、トランプ大統領が対イラン軍事行動を警告したほか、イランの貿易相手国に対し25％関税を賦課すると対応策を強化したことも懸念材料となり、終日売りが先行した。

米株市場を横目に、14日の日経平均は278.08円高の53827.24円と3日続伸して取引を開始した。買い先行で始まった後はじりじりと上げ幅を広げた。昨日の米株式市場で主要3指数は下落したが、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3日続伸したことが東京市場で半導体関連株の株価支援要因となった。また、外為市場で引き続き円安・ドル高方向で推移していることが輸出株などの株価を支える要因となった。さらに、高市首相が23日召集予定の通常国会の冒頭で衆院を解散するとの見通しが強まっており、積極財政への期待感が引き続き投資家の買い意欲を刺激した。

個別では、アドバンテ＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、レーザーテク＜6920＞、HOYA＜7741＞、中外薬＜4519＞、ディスコ＜6146＞、イビデン＜4062＞、コナミG＜9766＞、安川電＜6506＞、アステラス薬＜4503＞、富士フイルム＜4901＞などの銘柄が上昇した。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、TDK＜6762＞、第一三共＜4568＞、フジクラ＜5803＞、東京海上＜8766＞、野村総合研究所＜4307＞、トヨタ＜7203＞、SOMPO<8630>、メルカリ<4385>、京成<9009>、JR東海<9022>、エムスリー<2413>、住友電<5802>、JR東日本<9020>、ヤマトHD<9064>などの銘柄が下落した。

業種別では、鉱業、精密機器、機械などが上昇した一方で、情報・通信業、水産・農林業、陸運業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約330円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、イビデン＜4062＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約158円押し下げた。同2位はTDK＜6762＞となり、第一三共＜4568＞、トヨタ＜7203＞、NRI＜4307＞、東京海上＜8766＞、フジクラ＜5803＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　54413.92(+864.76)

値上がり銘柄数 175(寄与度+1082.91)
値下がり銘柄数 47(寄与度-218.15)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 23220　 1235　330.24
＜9983＞　ファーストリテ　　　 66230　 2410　193.33
＜8035＞　東エレク　　　　　　 42240　 1210　121.33
＜6954＞　ファナック　　　　　　6850　 220　 36.77
＜6920＞　レーザーテック　　　 35100　 2020　 27.01
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 59870　 2440　 16.31
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7507　 237　 15.84
＜7741＞　HOYA　　　　　　 25645　 890　 14.87
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8577　 140　 14.04
<4063>　信越化　　　　　　　　5521　 77　 12.87
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21685　 385　 12.87
＜6506＞　安川電機　　　　　　　5259　 338　 11.30
＜4901＞　富士フイルム　　　　　3440　 104　 10.43
＜4503＞　アステラス製薬　　　2315.5　 57.5　 9.61
<6988>　日東電工　　　　　　　3788　 43　 7.19
<7269>　スズキ　　　　　　　　2393　 50　 6.69
<6273>　SMC　　　　　　　 63520　 1910　 6.38
<6981>　村田製作所　　　　　　3387　 79　 6.34
<7267>　ホンダ　　　　　　　　1634　 30.5　 6.12
<6367>　ダイキン工業　　　　 19935　 180　 6.02


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4249　 -198 -158.84
＜6762＞　TDK　　　　　　　2055.5　 -47　-23.57
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3419　 -121　-12.13
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3621　 -20　 -3.34
＜4307＞　野村総合研究所　　　　6124　 -83　 -2.77
＜8766＞　東京海上HD　　　　　 5994　 -42　 -2.11
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 17110　 -55　 -1.84
<2413>　エムスリー　　　　　　2125　 -16　 -1.28
<9009>　京成電鉄　　　　　　　1284　 -24.5　 -1.23
<6098>　リクルートHD　　　　 9163　 -11　 -1.10
<9022>　JR東海　　　　　　　 4336　 -64　 -1.07
<8630>　SOMPO　　　　　　5681　 -53　 -1.06
<4385>　メルカリ　　　　　　　3214　 -26　 -0.87
<9064>　ヤマトHD　　　　　　 2100　 -21.5　 -0.72
<9020>　東日本旅客鉄道　　　　4125　 -69　 -0.69
<7911>　TOPPAN　　　　　4582　 -41　 -0.69
<9843>　ニトリHD　　　　　　 2568　 -8　 -0.67
<8795>　T＆DHD　　　　　　3860　 -74　 -0.49
<8253>　クレディセゾン　　　　4348　 -12　 -0.40
<8604>　野村　　　　　　　　1467.5　 -8.5　 -0.28《CS》

