*09:24JST 個別銘柄戦略: スターマイカHDやレイに注目
昨日13日の米株式市場でNYダウは398.21ドル安の49,191.99ドル、ナスダック総合指数は24.02pt安の23,709.88pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比215円高の53,975円。為替は1ドル＝159.10-20円。今日の東京市場では、上期営業利益が15.6％減と第1四半期の56.6％減から減益率が縮小したブックオフGHD＜9278＞、営業利益が前期32.4％増・今期27.1％増予想と発表したスターマイカHD＜2975＞、通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が81.5％となったパルHD＜2726＞、東証スタンダードでは、上期営業利期が31.3％増と第1四半期の21.8％減から増益に転じたプロパスト＜3236＞、第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.9倍となったレイ＜4317＞、長期経営計画と3ヵ年経営計画の業績目標を上方修正した北興化＜4992＞、発行済株式数の3.20％上限の自社株買いと買付け委託を発表した旭化学＜7928＞などが物色されそうだ。一方、通期業績予想は上方修正だが上期営業利益が21.6％増と第1四半期の63.5％増から増益率が縮小したサカタのタネ＜1377＞、第3四半期累計の営業利益が31.3％増と上期の66.5％増から増益率が縮小したアレンザHD＜3546＞、第3四半期累計の営業利益が7.0％減と上期の5.9％減から減益率が拡大した竹内製作＜6432＞、東証スタンダードでは、上期営業利益が11.1％減となった東洋電＜6505＞、第3四半期類恵瓊の営業損益が4.41億円の赤字と上期の2.40億円の赤字から赤字幅が拡大したクオンタムS＜2338＞、通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が54.5％にとどまったNo.1＜3562＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
