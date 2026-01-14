関連記事
1/14の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（53549.16、+1609.27）
・SOX指数は上昇（7747.99、+73.16）
・シカゴ日経225先物は上昇（53975、+215）
・為替相場は円安・ドル高（159.10-20）
・米原油先物相場は上昇（61.15、+1.65）
・米長期金利は低下
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（49191.99、-398.21）
・ナスダック総合指数は下落（23709.87、-24.03）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月マネーストック
・12月工作機械受注
・城内経済財政担当相がフォーリン・プレスセンターで「日本の経済財政政策」に
ついて講演
・11月米国生産者物価コア指数
・11月米国小売売上高
・7-9月期米国経常収支
・10月米国企業在庫
・12月米国中古住宅販売件数
・米国フィラデルフィア連銀総裁が講演
・米国ミネアポリス連銀総裁が講演
・米国ニューヨーク連銀総裁が年次イベントで開会のあいさつ
・12月中国貿易収支
・12月インド卸売物価指数《YY》
