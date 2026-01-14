*08:47JST 1/14

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（53549.16、+1609.27）

・SOX指数は上昇（7747.99、+73.16）

・シカゴ日経225先物は上昇（53975、+215）

・為替相場は円安・ドル高（159.10-20）

・米原油先物相場は上昇（61.15、+1.65）

・米長期金利は低下

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（49191.99、-398.21）

・ナスダック総合指数は下落（23709.87、-24.03）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月マネーストック

・12月工作機械受注

・城内経済財政担当相がフォーリン・プレスセンターで「日本の経済財政政策」に

ついて講演

・11月米国生産者物価コア指数

・11月米国小売売上高

・7-9月期米国経常収支

・10月米国企業在庫

・12月米国中古住宅販売件数

・米国フィラデルフィア連銀総裁が講演

・米国ミネアポリス連銀総裁が講演

・米国ニューヨーク連銀総裁が年次イベントで開会のあいさつ

・12月中国貿易収支

・12月インド卸売物価指数《YY》