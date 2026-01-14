東京センチュリー、連結子会社がボーイング737　MAX50機を発注

■737-8と737-10を各25機、引き渡しは2032～33年

東京センチュリー<8439>(東証プライム)は1月13日、連結子会社であるAviation Capital Group LLC(ACG)が、米ボーイングに対し737 MAXシリーズ50機を発注することを決定したと発表した。発注は米国時間1月12日に決議・契約締結され、日本時間では同13日となる。

ACGは1989年創業の米国航空機リース会社で、2019年12月に東京センチュリーの完全子会社となった。2025年9月末時点でリース機体278機、管理機体37機の計315機を保有・管理し、発注済み機体を含めた総機体数は470機に達する。平均機齢5.6年の若齢機を中心としたポートフォリオを有し、機体数ベースで95%をナローボディ機が占める。

今回発注する737-8 MAX型25機、737-10 MAX型25機は、燃料消費量とCO2排出量を前世代機比で20%削減し、騒音も50%抑制するなど高い環境性能と経済性を備える。旅客需要の拡大や機材更新需要を背景にナローボディ機の強い需要が見込まれることから、同社は収益性と資産効率の向上、航空業界の発展と環境負荷低減への貢献を狙う。なお、機体引き渡しは2032～2033年を予定し、2026年3月期の連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【どう見るこの相場】２０２５年ＩＰＯ初値勝率７８％、セカンダリーの失速鮮明に（2025/12/22）

・【どう見るこの相場】日銀会合が試金石、円高・ドル安反転シナリオを前提に売られ過ぎ是正が期待される紙・パ株に注目（2025/12/15）

・【どう見るこの相場】ＦＲＢはハト派、日銀はタカ派、真逆の金融政策に揺れる日米株式市場（2025/12/8）

・【株式市場特集】逆日歩３００銘柄超が浮上、師走相場で「掉尾の一振」候補が台頭（2025/12/1）

