*16:51JST 米国株高などを映して買い優勢、一時史上最高値を上回る【クロージング】

19日の日経平均は続伸。323.99円高の57467.83円（出来高概算23億2000万株）で取引を終えた。前日の米国市場でのハイテク株高の流れを受け、東京市場でもハイテク株や電線株などをはじめとして、値を上げる銘柄が増えた。また、円相場が1ドル＝155円台へと円安が進んでいることも海外短期筋の先物買いを呼び込むなどして、日経平均は後場中盤に向けて上げ幅を広げ、一時57709.82円まで水準を切り上げ、10日に記録した終値ベースでの史上最高値（57650.54円）を上回る場面もあった。ただ、アドバンテス＜6857＞が前場終盤に急落してその後も弱い動きだったこともあり、後場は上値の重い展開が続いた。

東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1100を超え、全体の7割近くを占めた。セクター別では、非鉄金属、ゴム製品、鉱業、銀行など28業種が上昇。一方、空運、パルプ紙、繊維製品、保険、小売の5業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、信越化＜4063＞、ファナック＜6954＞が堅調だった半面、アドバンテス、TDK＜6762＞、KDDI＜9433＞、富士フイルム＜4901＞が軟調だった。

前日の米国市場では、1月の鉱工業生産など良好な経済指標を背景に米経済の底堅さが意識され、主要株価指数は上昇した。これが東京市場にも好影響を及ぼした。また、日本の対米投融資第1号案件に関連して、港湾クレーン関連の三井E&S＜7003＞が上場来高値を更新したほか、第2弾として「次世代原発の建設が有力」と伝わったこともあり、日立＜6501＞や日製鋼＜5631＞などの関連株も値を上げ、日経平均の上げ幅は一時550円を超えた。さらに、「米国年金が主力大型株に買いを入れている」との観測も聞かれた。一方、前場終盤には、アドバンテスが不正アクセスによるランサムウエア被害を発表したことで、同社株が一時5％近く下落した。

目先的には12日に記録した取引時間中の最高値（58015円）が意識されてくるとの強気の声も聞かれるが、海外メディアが「米軍が早ければこの週末にもイランを攻撃する準備を整えている」と伝えるなど、地政学リスクもくすぶる。また、直近の株高で、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）がポートフォリオ調整のため、株式の持ち高調整売りを出しているとの見方も一部ではあり、引き続き基本は値固め的な相場を意識しておきたい。《CS》