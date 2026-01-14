独走:「カラオケまねきねこ」は何故、赤字下でも大量出店を実施したのか

コシダカホールディングス（2157、東証プライム）。昨年12月2日の日経クロストレンドが『カラオケ「まねきねこ」独走体制へ、躍進の背景にある2つの要因』と題する（腰高博社長のインタビュー）記事を配信した。改めて唸らされた。

2022年3月21日の企業・産業欄に『コシダカHDの今期計画達成は「日常生活」が戻るか否かの判断基準！』を投稿した。コロナ禍に晒され「20年8月期:87.9％営業減益」-「21年8月期:76億2800万円営業損失」を余儀なくされたが、22年8月期は「92.8％増収（400億9300万円）、27億100万円営業利益」計画で立ち上がっていたからだ。

着地は「82.7％増収、22億500万円」と計画を下回った。が出身校:前橋高校の後輩の腰高社長に拍手を送った。「全国隅々にまで“カラオケまねきねこ”を作ると公言していた」腰高氏は、赤字決算下でもカラオケルーム数を1万3000余と拡充していた。覚悟の程に「逞しい後輩」を痛感したからだ。

その後3期間の収益動向は「43.8％増収、247.6％増益」-「15.8％増収、32.6％増益」-「9.7％増収、12.1％増益」。履く下駄の高さにもかかわらず今26年8月期も「19.0％増収（825億4400万円）、13.8％増益（129億6600万円）」計画。前期末の配当金は21年8月期の4円から24円。店舗数は前年度末比39店舗増の703（国内）。

日経クロストレンドは「赤字下の店舗増/最多の店舗数」を評価しつつも、独走体制の要因としてこう指折り数えている。

「例えば2人以上の高校生ならゼロカラ（部屋代ゼロ）。彼らは成人になっても、カラオケ=まねきねこを選ぶ。取り込みの枠組みの巧みさ」。

「ドリンクの持ち込み自由。カラオケ店の粗利益=室料。粗利益率が高くなる枠組み」。

前橋市で「上州ラーメン」ブランドのラーメン店で創業。6店を展開後、転業。見切りの早さも起業家の資質とされる。

中期経営ビジョンとして「駅前・繁華街への集中出店」「スクラップ&ビルドで店舗の大型化」を掲げ、最終目標として「3万ルーム/売上高1000億円（国内）」を公にしている。

本稿作成中の株価は1200円台半ば。予想税引き後配当利回り1.66％水準。昨年来高値（9月:1484円）後の押し目・揉み合い場面。その経営姿勢、かつ過去10年近くの修正済み株価パフォーマンス4.6倍から勘案し中長期構えの資産形成株候補と捉えるが・・・（記事：千葉明・記事一覧を見る）