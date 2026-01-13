*14:33JST ティーケーピー---シェアオフィス「fabbit六本木」を2026年5月オープン

ティーケーピー＜3479＞は8日、2026年5月1日に「ラウンドクロス六本木」4階および5階にシェアオフィス「fabbit六本木」をオープンすることを発表した。六本木駅から徒歩2分の好立地に、全国で26拠点目となる「fabbit」の新拠点が誕生する。

「fabbit六本木」は、大小さまざまな71室のレンタルオフィス（個室）に加え、柔軟な働き方を可能にする60席のコワーキングスペース、ミーティングや来客対応に利用できる会議室4室を備える。共有スペースのフロア中央には大型モニターを設置し、イベントや交流の場としても活用できる空間を整備している。「fabbit」は、スタートアップや事業会社、フリーランス、行政・教育機関など、さまざまな立場の人々や情報が集まり、交流や連携を生み出す“ヒトと情報が集まるアクティブなコミュニティ”として機能することを目指している。《NH》