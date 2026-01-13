ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～技研製作所、ラクオリアなどがランクイン

2026年1月13日 09:38

記事提供元：フィスコ

*09:38JST 出来高変化率ランキング（9時台）～技研製作所、ラクオリアなどがランクイン
技研製作所＜6289＞がランクイン（9時32分時点）。急伸。前週末取引終了後に、第1四半期決算を発表している。営業利益は11.48億円（前年同期比78.0％増）。国内外の建設機械事業で製品販売が進捗した。26年3月期営業利益は29.00億円（前期比13.0％増）予想。同時に、前駐ウクライナ特命全権大使の松田邦紀氏が顧問に就任したと発表した。国際分野の豊富な知見で新たな市場を開拓するとしている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月13日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2016＞ iF米710H　　 284742 　69985.401　 305.15% -0.0005%
＜6492＞ 岡野バル　　　　　　26700 　41100.8　 186.37% 0.0173%
＜1595＞ NZAMJリート　　44770 　25178.734　 141.31% -0.0059%
＜1563＞ グロース・コア　　　50047 　37406.298　 109.42% 0%
＜408A＞ iSベストAI　　　436300 　57912.396　 74.22% 0.0344%
＜399A＞ 上日高50　　　　　150372 　158513.403　 71.8% 0.0142%
＜2157＞ コシダカHD　　　　628200 　373489.12　 65.26% -0.0861%
＜4579＞ ラクオリア　　　　　914700 　547028.2　 56.14% 0.1943%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　73670 　41242.874　 54.25% -0.0206%
＜4714＞ リソー教育G　　　　1688700 　199872.68　 49.39% 0.0048%
＜424A＞ GXゴルドH　　　　529310 　118763.775　 42.95% 0.0272%
＜2780＞ コメ兵HD　　　　　87100 　180266.06　 37.75% 0.0366%
＜3070＞ ジェリービー　　　　1679100 　87028.56　 37.72% 0%
＜7513＞ コジマ　　　　　　　249100 　214046.02　 32.16% 0.05%
＜450A＞ SSSPヘ有　　　　960 　613.608　 29.5% 0.0052%
＜3856＞ Abalance　　346400 　104315.14　 28.83% 0.115%
＜3962＞ チェンジHD　　　　515000 　400342.5　 27.27% 0.0314%
＜404A＞ GX中国10　　　　36775 　39129.763　 26.98% 0.0409%
＜6574＞ コンウ゛ァノ　　　　8633900 　937392.9　 24.33% 0.1176%
<3593> ホギメディ　　　　　156700 　854642　 23.23% -0.0014%
<6378> 木村化　　　　　　　162000 　173739.18　 21.55% 0.064%
<3935> エディア　　　　　　100400 　83810.88　 19.25% -0.019%
<6489> 前沢工　　　　　　　82900 　142634.32　 18.79% 0.0175%
<133A> GX超短米　　　　　65452 　61170.155　 18.69% 0.0056%
<6814> 古野電　　　　　　　769900 　4863027.2　 18.67% -0.0484%
<1366> iF225Wベ　　　1950514 　286988.514　 17.49% -0.0652%
<5449> 大阪製鉄　　　　　　29000 　75459　 16.72% 0.0552%
<3561> 力の源HD　　　　　64600 　79297.78　 13.52% -0.0234%
＜6289＞ 技研製　　　　　　　190400 　328685.56　 13.36% 0.0721%
<1580> 日経－1倍　　　　　248790 　237311.881　 11.82% -0.0326%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

