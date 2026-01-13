*09:38JST 出来高変化率ランキング（9時台）～技研製作所、ラクオリアなどがランクイン

技研製作所＜6289＞がランクイン（9時32分時点）。急伸。前週末取引終了後に、第1四半期決算を発表している。営業利益は11.48億円（前年同期比78.0％増）。国内外の建設機械事業で製品販売が進捗した。26年3月期営業利益は29.00億円（前期比13.0％増）予想。同時に、前駐ウクライナ特命全権大使の松田邦紀氏が顧問に就任したと発表した。国際分野の豊富な知見で新たな市場を開拓するとしている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月13日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2016＞ iF米710H 284742 69985.401 305.15% -0.0005%

＜6492＞ 岡野バル 26700 41100.8 186.37% 0.0173%

＜1595＞ NZAMJリート 44770 25178.734 141.31% -0.0059%

＜1563＞ グロース・コア 50047 37406.298 109.42% 0%

＜408A＞ iSベストAI 436300 57912.396 74.22% 0.0344%

＜399A＞ 上日高50 150372 158513.403 71.8% 0.0142%

＜2157＞ コシダカHD 628200 373489.12 65.26% -0.0861%

＜4579＞ ラクオリア 914700 547028.2 56.14% 0.1943%

＜1569＞ TPX－1倍 73670 41242.874 54.25% -0.0206%

＜4714＞ リソー教育G 1688700 199872.68 49.39% 0.0048%

＜424A＞ GXゴルドH 529310 118763.775 42.95% 0.0272%

＜2780＞ コメ兵HD 87100 180266.06 37.75% 0.0366%

＜3070＞ ジェリービー 1679100 87028.56 37.72% 0%

＜7513＞ コジマ 249100 214046.02 32.16% 0.05%

＜450A＞ SSSPヘ有 960 613.608 29.5% 0.0052%

＜3856＞ Abalance 346400 104315.14 28.83% 0.115%

＜3962＞ チェンジHD 515000 400342.5 27.27% 0.0314%

＜404A＞ GX中国10 36775 39129.763 26.98% 0.0409%

＜6574＞ コンウ゛ァノ 8633900 937392.9 24.33% 0.1176%

<3593> ホギメディ 156700 854642 23.23% -0.0014%

<6378> 木村化 162000 173739.18 21.55% 0.064%

<3935> エディア 100400 83810.88 19.25% -0.019%

<6489> 前沢工 82900 142634.32 18.79% 0.0175%

<133A> GX超短米 65452 61170.155 18.69% 0.0056%

<6814> 古野電 769900 4863027.2 18.67% -0.0484%

<1366> iF225Wベ 1950514 286988.514 17.49% -0.0652%

<5449> 大阪製鉄 29000 75459 16.72% 0.0552%

<3561> 力の源HD 64600 79297.78 13.52% -0.0234%

＜6289＞ 技研製 190400 328685.56 13.36% 0.0721%

<1580> 日経－1倍 248790 237311.881 11.82% -0.0326%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》