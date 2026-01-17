*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：衆議院解散で高市銘柄が急騰！飛躍に期待の株はコレ♪【FISCOソーシャルレポーター】

※2026年1月15日12時に執筆

新春から永田町に激しい「解散風」が吹き荒れ、株式市場もその熱気に包まれていますね。高市首相の決断一つで相場がここまで躍動するとは…まさに「国策に売りなし」を地で行く展開ですね。そんな訳で、相場に『全集中』のさなさえです♪

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）の妙齢女性投資家が綴る当記事の連載も、はや157回目…今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜衆院「冒頭解散」の衝撃と、加速する高市トレード＞

1月13日の日経平均株価は前週末比で1609.27円高という驚異的な上昇を見せ、5万3000円台を突破しました。この起爆剤となったのが、読売新聞が報じた「1月23日の通常国会冒頭解散」というニュースです。高市首相は、参議院での与党過半数割れという苦境を打破し、政策の推進力を一気に高めるべく勝負に出る構えで、早ければ2月8日投開票という史上最短日程での総選挙が見込まれており、市場は自民党の躍進を既に確信した「ご祝儀買い」の色見が強まってきています。

注目すべきは、首相が掲げる「成長17分野」。13日の市場では、この政策に関連した「高市トレード」が再び加速しました。特に資源・エネルギー分野では、地球深部探査船「ちきゅう」が南鳥島沖へ国産レアアース採掘のために出航した事が報じられ、つい先月の当コラムでご紹介してきた関連株も急騰していましたね。さらに米国市場でも、パウエルFRB議長が刑事捜査の対象になるという異例の事態にありながら、NYダウ・S&P500が連日で最高値を更新するなど、外部環境も非常に強気な状況になってきています。そんな訳で、今回は「成長17分野」の中でも、特に注目するテーマとその代表的な株をご紹介していきまっす♪

＜データセンター・半導体関連＞

AI社会の心臓部を担う企業群です。ソフトバンクグループ＜9984＞は、米国内で新たなAIインフラを構築する「スターゲイトプロジェクト」のリードパートナーとして、世界規模での攻勢を強めています。また、富士通＜6702＞はエヌビディアとの戦略的協業を拡大し、産業向けAIインフラの構築を加速。半導体メモリ大手キオクシアHD＜285A＞や、幅広い業界へのAI実装実績を持つNEC＜6701＞も外せません。さらに、ハードウェアの基盤を支える「銅」の覇者、JX金属＜5016＞（プリント基板用圧延銅箔シェア8割）や、極薄電解銅箔で世界トップの三井金属＜5706＞も、データセンター増設の恩恵を直接受ける銘柄として期待大です。

＜サイバーセキュリティ関連＞

デジタルの守護神、サイバー対策は国策中の国策です。 純国産の技術に期待されるFFRIセキュリティ＜3692＞、教育に強いグローバルセキュリティエキスパート＜4417＞、そしてAIを活用した「攻撃遮断くん」が好調なサイバーセキュリティクラウド＜4493＞、重要インフラ向けコンサルを手掛けるサイバートラスト＜4498＞を注目株としてピックアップします。新たな材料発表や政府関連のニュースフローにも期待ですね。

＜防衛・宇宙関連＞

宇宙開発事業は、中国・台湾問題で懸念される地政学リスクへの対応という意味でも注目されます。 三菱重工業＜7011＞を筆頭に、川崎重工業＜7012＞、航空部品のIHI＜7013＞、レーダーや防衛装備に強い三菱電機＜6503＞、日立製作所＜6501＞といった大企業は、防衛予算拡大の追い風を一身に受けます。さらに小型であれば自衛艦向け情報表示装置の日本アビオニクス＜6946＞もニッチながら強力な存在感。11月に当コラムでご紹介した放電精密加工研究所＜6469＞は、今週に至って株価は1.6倍に至ってます。

＜造船・エンジン関連＞

そして最後は海洋国家・日本の復活を支える伝統技術です。 造船準大手の名村造船所＜7014＞に加え、次世代燃料エンジンに取り組む三井E&S＜7003＞、アンモニア・水素エンジン開発のダイハツインフィニアース＜6023＞やジャパンエンジンコーポレーション<6016>。さらに船舶用レーダーで世界的な古野電気<6814>も、海洋分野の成長には欠かせないプレーヤーでっす♪

はい、本当はもっと色々とご紹介したいのですが…今回は以上です。

執筆者名：さなさえ

ブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』《HM》