関連記事
1/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:45JST 1/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（51939.89、+822.63）
・NYダウは上昇（49590.20、+86.13）
・ナスダック総合指数は上昇（23733.90、+62.55）
・SOX指数は上昇（7674.84、+36.06）
・シカゴ日経225先物は上昇（54175、+2095）
・為替相場は円安・ドル高（158.00-10）
・米原油先物相場は上昇（59.50、+0.38）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・11月国際収支(経常収支)
・12月貸出動向 銀行計
・12月銀行貸出動向(含信金前年比)
・12月景気ウォッチャー調査 現状判断
・12月景気ウォッチャー調査 先行き判断
・城内経済財政担当相が日本記者クラブで会見
・12月米国消費者物価コア指数
・10月米国新築住宅販売件数
・12月米国財政収支
・米国セントルイス連銀総裁が講演
・米国リッチモンド連銀総裁が討論会に参加
・11月ブラジルIBGEサービス部門売上高
・アラブ首長国連邦・ワールド・フューチャー・エナジー・サミット開幕(15日ま
で)《YY》
スポンサードリンク