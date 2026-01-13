*08:45JST 1/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（51939.89、+822.63）

・NYダウは上昇（49590.20、+86.13）

・ナスダック総合指数は上昇（23733.90、+62.55）

・SOX指数は上昇（7674.84、+36.06）

・シカゴ日経225先物は上昇（54175、+2095）

・為替相場は円安・ドル高（158.00-10）

・米原油先物相場は上昇（59.50、+0.38）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・11月国際収支(経常収支)

・12月貸出動向 銀行計

・12月銀行貸出動向(含信金前年比)

・12月景気ウォッチャー調査 現状判断

・12月景気ウォッチャー調査 先行き判断

・城内経済財政担当相が日本記者クラブで会見

・12月米国消費者物価コア指数

・10月米国新築住宅販売件数

・12月米国財政収支

・米国セントルイス連銀総裁が講演

・米国リッチモンド連銀総裁が討論会に参加

・11月ブラジルIBGEサービス部門売上高

・アラブ首長国連邦・ワールド・フューチャー・エナジー・サミット開幕(15日ま

で)《YY》