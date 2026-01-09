*23:17JST 【市場反応】米雇用統計で雇用予想下回る、10月住宅着工件数は20年5月来で最低、ドル売り買い交錯

米労働省が発表した失業率は4.4％と、11月から低下し予想を下回った。非農業部門雇用者数は5万人。11月から伸び加速予想に反し鈍化した。過去2カ月分は7.6万人下方修正された。平均時給は前月比＋0.3％と予想通り11月から伸びが加速。前年比では＋3.8％と、11月から予想以上に伸びが加速し、8月来で最高となった。労働参加率は62.4％と、62.5％から低下し5月来で最低となった。不完全雇用率（U6）は8.4％と11月8.7％から低下した。

同時刻に発表された米10月住宅着工件数は前月比―4.6％の124.6万戸と予想133万戸を下回りパンデミックによる経済封鎖直後の2020年5月来で最低。同月住宅建設許可件数は前月比－0.2％の141.2万戸だった。予想は上回った。

ドルは売り買いが交錯。ドル・円は157円80銭へ上昇後、157円40銭へ反落。ユーロ・ドルは1.1627ドルへ下落後、1.1660ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.3400ドルへ下落後、1.3451ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・12月失業率：4.4％（予想：4.5％、11月4.5％←4.6％）

・米・12月非農業部門雇用者数：5万人（予想：+7万人、11月：＋5.6万人←＋6.4万人）

・米・12月平均時給：前月比＋0.3％、（予想＋0.3％、＋3.6％、11月＋0.2％←＋0.1％）前年比＋3.8％（予想＋3.6％、11月＋3.6％←＋3.5％）

・米・10月住宅着工件数：124.6万戸（予想133万戸）

・米・10月住宅建設許可件数：141.2万戸（予想135万戸）《KY》