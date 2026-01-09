*17:20JST 東京為替：ドル・円は堅調、157円上抜け上昇基調に

9日の東京市場でドル・円は堅調。日経平均株価の堅調地合いでリスク選好の円売りに振れ、朝方の156円82銭から上昇基調に。当面の上値メドと意識されていた157円を上抜けるとドル買い・円売りが進み、夕方は157円59銭まで上値を伸ばした。

・ユ-ロ・円は182円83銭から183円51銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1662ドルから1.1640ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値51,367.98円、高値51,986.91円、安値51,189.14円、終値51,939.89円(前日比822.63円高)

・17時時点：ドル・円157円50-60銭、ユ-ロ・円183円40-50銭

【経済指標】

・日・11月家計支出：前年比+2.9％（予想： -1.0％、10月：-3.0％）

・中・12月消費者物価指数：前年比+0.8％（11月：+0.7％）

・中・12月生産者物価指数：前年比-1.9％（11月：-2.2％）

・独：11月鉱工業生産：前月比+0.8％（予想：-0.5％、10月：+1.8％→+2.0％）

・スイス・12月失業率：3.1％（予想：3.1％、11月：2.9％）

【要人発言】

・トランプ米大統領

「対ロシアの制裁法案を支持する」

「ベネズエラは米国とともにオイルマネーを得る」《TY》