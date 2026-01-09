関連記事
東証グロ－ス指数は5日続伸、見直し買い継続
*16:48JST 東証グロ－ス指数は5日続伸、見直し買い継続
東証グロース市場指数 924.33 ＋6.41／出来高 3億6300万株／売買代金 1778億円東証グロース市場250指数 707.29 ＋5.18／出来高 1億5832万株／売買代金 1301億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって5日続伸。値上がり銘柄数は333、値下がり銘柄数は227、変わらずは49。
前日8日の米株式市場でダウ平均は反発。経済指標が予想を上回り、国内総生産（GDP）成長率見通しが引き上げられたほか防衛関連の買戻しなどが株価を支えた。一方、金利高に加え、セクター入れ替えなどでハイテクが売られ、ナスダックは終日軟調に推移。主要指数は高安まちまちで終了した。
今日のグロ－ス市場は上値追いには慎重だが下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.44％高となった。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、ダウ平均が反発したことが東京市場の株価の支えとなった。東京市場では、昨年の人工知能（AI）関連株や半導体関連株一辺倒から物色対象が広がりを見せる動きが続いており、新興市場にも投資資金が流れやすくなっている。また、日中関係悪化や米国の国際機関脱退などの懸念材料が意識される中、内需株が多い新興市場に投資家の関心が向かいやすく、今日の新興市場も見直し買いが継続した。一方、米国で今晩、12月の米雇用統計が発表され、また、東京市場が明日から3連休となることから上値追いには慎重だったが、今日の新興市場は終日、下値の堅い展開となった。
個別では、1株を2株に分割すると発表したウェルネスC＜366A＞、NASAの新規調査案件に採択されたと発表したアストロスケール＜186A＞、共同研究契約を締結している東京大学・真下教授らによる論文が 国際科学雑誌に掲載されたと発表したトランスGG＜2342＞、引き続き1:3の株式分割発表が手掛かりとなったVALUENEX＜4422＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、Defコン＜4833＞、アーキテクツSJ＜6085＞などが顔を出した。
一方、米国で実施中のDFP-10917の臨床第3相試験について安全性独立委員会（DSMB）から中止すると報告を受けたと発表したDELTA-P＜4598＞、前日まで2日連続ストップ高の反動安となったテラドローン＜278A＞、前日人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売りを誘った247HD＜7074＞、前日上伸したが長い陰線となり手仕舞い売りが先行したリベラウェア＜218A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞やGNI＜2160＞が下落。値下がり率上位には、TORICO＜7138＞、ブルーイノベ＜5597＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4833|Ｄｅｆｃｏｎ | 106| 23| 27.71|
2| 6085|アキテクツＳＪ | 399| 54| 15.65|
3| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 758| 100| 15.20|
4| 9227|マイクロ波化学 | 870| 105| 13.73|
5| 6573|アジャイル | 83| 10| 13.70|
6| 4412|サイエンスアーツ | 2390| 247| 11.53|
7| 5253|カバー | 1904| 186| 10.83|
8| 387A|フラー | 1780| 155| 9.54|
9| 9557|エアクロ | 284| 24| 9.23|
10| 3070|ジェリービーンズＧ | 86| 7| 8.86|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4598|ＤＥＬＴＡ－Ｐ | 451| -100| -18.15|
2| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 335| -37| -9.95|
3| 5597|ブルーイノベ | 1620| -158| -8.89|
4| 7067|ブランディング | 1159| -106| -8.38|
5| 4572|カルナバイオ | 387| -28| -6.75|
6| 241A|ＲＯＸＸ | 684| -42| -5.79|
7| 218A|リベラウェア | 1480| -90| -5.73|
8| 7409|ＡｅｒｏＥｄｇｅ | 2687| -159| -5.59|
9| 469A|フィットクルー | 2990| -170| -5.38|
10| 7689|コパ | 462| -26| -5.33|《SK》
スポンサードリンク