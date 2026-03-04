*08:30JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比815円安の55335円

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.66円換算）で、信越化学工業＜4063＞、リクルートHD＜6098＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比815円安の55335円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は403.51ドル安の48501.27ドル、ナスダックは232.17ポイント安の22516.69で取引を終了した。トランプ大統領が目標達成するまで何があっても対イラン攻撃を継続すると断固とした方針を示したため中東危機の長期化や原油高を警戒し寄り付き後、大幅安。プライベートクレジットを巡る懸念もさらなる重しとなり、続落した。終日、原油動向を睨む展開となったが、終盤にかけ、トランプ政権がホルムズ海峡のタンカー運航を巡り必要とあれば海軍が護衛すると発表し、原油価格の上昇が止まると、株式相場も回復。下げ幅を縮小し、終了。

3日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円95銭まで上昇後、157円50銭まで反落し、157円67銭で引けた。中東危機長期化の思惑に原油価格が続伸し、インフレ懸念に年内の利下げ観測が一段と後退。長期金利上昇に伴うドル買いが一段と強まった。その後、トランプ米政権がホルムズ海峡の原油やガスタンカー運航を支援するため、軍による保護を検討しているとの報道が支援し、原油が伸び悩んだためドル買いも一段落した。ユーロ・ドルは1.1530ドルまで下落後、1.1622ドルまで反発し、1.1614ドルで引けた。中東危機を受け、域内のインフレや金利見通し悪化で域内金融市場がトリプル安。

NY原油先物4月限は大幅続伸（NYMEX原油4月限終値：74.56 ↑3.33）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物4月限は、前営業日比＋3.33ドル（＋4.67％）の74.56ドルで通常取引を終了した。

「ADR上昇率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1521 112.5 7.9

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4859 154 3.2

7

5802 (SMTOY) 住友電気工業 66.80 10532 207 2.0

0

9735 (SOMLY) ファーストリテ 41.83 65949 1059 1.6

3

1605 (IPXHY) 国際石油開発 25.85 4076 59 1.4

7

「ADR下落率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 13.84 2182 -418.5 -16.0

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.21 2024 -242 -10.6

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 6306 -478 -7.0

5

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.72 2478 -92 -3.5

8



■そのたADR（3日）

7203 (TM.N) アイシン精機 13.84 -3.06 2182 -418.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.65 -0.13 5242

3

8035 (TOELY) 住友商事 39.56 -2.00 6237 -9

0

6758 (SONY.N) TDK 13.08 -1.69 2062 -3

2

9432 (NTTYY) KDDI 16.73 -0.08 2638 -32.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.02 -0.28 954 -1

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.00 -1.92 4730 -8

5

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.40 -0.51 3910 -8

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 2.50 4859 15

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.93 -1.05 5969 -14

8

8001 (ITOCY) 丸紅 358.43 -13.96 5651 -10

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.22 -0.45 6480 -2

0

8031 (MITSY) 東京エレク 133.23 -8.43 42010 -59

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 -1.00 6306 -47

8

4568 (DSNKY) 第一三共 17.86 -0.73 2816 -2

3

9433 (KDDIY) 関西電力 8.16 -0.60 2573 -67.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.38 -0.58 1055 -109

9

8766 (TKOMY) 三井不動産 37.70 -1.40 1981 -26.

5

7267 (HMC.N) スズキ 52.88 -3.94 2084 -17.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.25 -0.65 5755 -5

1

6902 (DNZOY) ファナック 20.63 -1.39 6505 -9

9

4519 (CHGCY) 中外製薬 31.21 -0.96 9841 -3

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.08 -0.52 2693 -2

3

8411 (MFG.N) オリックス 32.47 -1.62 5119 -2

7

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.15 -0.54 19156 -32

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.08 -0.36 5701 -2

6

7741 (HOCPY) キヤノン 28.94 -0.93 4563 -5

3

6503 (MIELY) 三菱電機 70.48 -4.57 5556 -7

8

6981 (MRAAY) 日東電工 21.34 -1.11 3364 -2

2

7751 (CAJPY) 任天堂 13.42 -0.38 8463 -12

5

6273 (SMCAY) SMC 22.57 -1.21 71168 -45

2

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.86 -0.39 383 -6.

7

6146 (DSCSY) ディスコ 45.60 -2.10 71893 -113

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.91 -0.57 2035 -3

8

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.20 -0.55 5234 -8

1

6702 (FJTSY) 富士通 21.51 -0.80 3391 -3

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 130.00 18.40 20496 -4

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.21 -0.42 3535 -4

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.29 -1.39 1938 -2

0

8002 (MARUY) 三井物産 743.81 -11.25 5863 -9

6

6723 (RNECY) ルネサス 8.45 -0.72 2664 -6

2

6954 (FANUY) 京セラ 16.91 -0.69 2666 -1

1

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.84 -0.67 1485 -3

1

8801 (MTSFY) 三菱地所 31.67 -1.26 4993 -9

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 45.28 -2.44 7139 -9

5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.47 -0.48 2986 -8

2

6594 (NJDCY) 日本電産 3.21 -0.43 2024 -24

2

6857 (ATEYY) シスメックス 9.21 0.01 1452 -13.

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.66 -0.21 1996 -17.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.76 -0.19 1539 -

6

（時価総額上位50位、1ドル157.66円換算）《AN》