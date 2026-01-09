*16:07JST 日経平均は大幅反発、終日堅調に推移、ファーストリテが指数を押し上げ

前日8日の米国株式市場はまちまち。経済指標が予想を上回り、国内総生産（GDP）成長率見通しが引き上げられたほか防衛関連の買戻しで、ダウは大幅上昇に転じた。一方、金利高に加え、セクター入れ替えなどでハイテクが売られ、ナスダックは終日軟調に推移し、主要指数は高安まちまちで終了した。米株市場を横目に、本日の日経平均は3日ぶり反発して取引を開始した。その後はプラス圏で堅調に推移すると、後場からじりじりと上げ幅を広げる展開となり、本日高値圏で取引を終了した。8日に今期業績見通しの上方修正を発表したファーストリテ＜9983＞が上昇し、1銘柄で指数を485円押し上げた。また、昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、外為市場で前日終値時点から円安・ドル高水準となっていることも安心感となった。そのほか、日経平均は昨日までの続落で1,400円下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった可能性もある。

大引けの日経平均は前営業日比822.63円高の51,939.89円となった。東証プライム市場の売買高は22億9736万株、売買代金は6兆2881億円だった。業種別では、鉱業、輸送用機器、繊維製品などが上昇した一方で、水産・農林業、非鉄金属、精密機器などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は69.2％、対して値下がり銘柄は26.7％となっている。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、コナミＧ＜9766＞、京セラ＜6971＞、トヨタ＜7203＞、ホンダ＜7267＞、スクリン＜7735＞、リクルートHD＜6098＞、荏原＜6361＞、ダイキン＜6367＞、豊田通商＜8015＞、ニトリＨＤ＜9843＞、ＺＯＺＯ＜3092＞、ＳＭＣ＜6273＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクＧ＜9984＞、フジクラ＜5803＞、イオン＜8267＞、イビデン<4062>、中外薬<4519>、レーザーテック<6920>、住友電<5802>、テルモ<4543>、大塚ＨＤ<4578>、ディスコ<6146>、塩野義<4507>などの銘柄が下落。《FA》