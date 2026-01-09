個別銘柄戦略: ネクセラやファーストリテに注目

関連記事
昨日8日の米株式市場でNYダウは270.03ドル高の49,266.11ドル、ナスダック総合指数は104.26pt安の23,480.02pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比425円高の51,615円。為替は1ドル＝156.80-90円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が33.9％増で26年8月期配当予想を上方修正したファーストリテ＜9983＞、第3四半期累計の営業利益が41.6％増となったわらべ日洋＜2918＞、株式売出しを発表したが株主優待制度を導入すると発表したニチレイ＜2871＞、デュシェンヌ型筋ジストロフィー治療薬のライセンス契約を締結したと発表したネクセラ＜4565＞、東証スタンダードでは、 第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.7倍となった放電精密＜6469＞、第3四半期累計の営業利益が81.2％増と上期の62.2％増から増益率が拡大したニューテック＜6734＞、第3四半期累計の営業利益が2.2％減だが上期の20.0％減から減益率が縮小したイオン北海＜7512＞、低レベル放射性廃棄物埋設センター1号廃棄物埋設地の覆土工事でベントナイト製品を受注したと発表したクニミネ工業＜5388＞、イオン＜8267＞が1株1280円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したサンデー＜7450＞などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、第1四半期営業利益が28.7％減となったBS11＜9414＞、上期営業損益が0.39億円の赤字となったアウン＜2459＞、25年11月期業績見込みを下方修正したアスマーク＜4197＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
