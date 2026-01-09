TORICO、イーサリアムを追加取得、202.69ETHを9999万円で取得

■総取得価額約2億円、ステーキング活用で収益化狙う

TORICO<7138>(東証グロース)は1月8日、暗号資産投資事業の一環として、イーサリアム(ETH)を追加取得したと発表した。今回の取得日は2026年1月8日で、取得数量は202.6939ETH、取得価額は99,999,978円、平均取得単価は1ETH当たり493,354円である。

同件を含む同社のイーサリアム保有状況は、総取得数量419.5195ETH、総取得価額199,999,945円となり、平均取得単価は1ETH当たり476,736円である。暗号資産投資事業開始以降、段階的に取得を進め、保有規模を拡大してきた。

同社は今後の方針として、2025年12月17日付で開示したMint Townとの資本業務提携を踏まえ、暗号資産を単純に保有するだけでなく、ステーキングなどの運用手法を組み合わせた活用を進める考えを示した。暗号資産を収益獲得のための事業用資産と位置付け、「稼ぐトレジャリー」としてのPER型金融モデルの確立を目指す。中長期的な企業価値向上に資するとする一方、現時点で当期業績への具体的な影響は未定としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

