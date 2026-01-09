*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 レーザーテック、アサカ理研、サイバーダインなど

銘柄名<コード>8日終値⇒前日比

レーザーテック＜6920＞ 30700 -1400

半導体関連株軟化の動きに押される。

住友電気工業＜5802＞ 6356 -291

地合い悪化で半導体関連やAI関連は売り優勢に。

東京エレクトロン＜8035＞ 36640 -1530

本日は主力の半導体関連に売りが優勢となる。

レゾナック＜4004＞ 6821 -297

前日は一段高も上ヒゲ残して伸び悩み。

日立製作所＜6501＞ 5088 -175

一昨日に株価急伸の反動安が続く。

マネックスＧ＜8698＞ 741 -23

ビットコイン価格のリバウンドにも一服感で。

ネクストウェア＜4814＞ 243 +20

ドローン関連としての物色が継続。

アサカ理研＜5724＞ 3500 +285

レアアース関連物色の流れに乗る。

東京衡機＜7719＞ 368 +41

ドローン関連の一角として前日から買い優勢。

ラウンドワン＜4680＞ 1157.5 +33

12月の既存店売上高（12.7％増）。11月の10.2％増から伸び率拡大。

サイバーダイン＜7779＞ 220 +12

装着型サイボーグHAL腰タイプ作業支援用の新型モデルを2月2日より販売開始。

応用地質＜9755＞ 2922 +110

25年12月期利益と配当見込みを上方修正。

ツルハHD＜3391＞ 2655.5 -179.5

26年2月期営業利益は633億円予想。市場コンセンサス651億円を下回る。

株主優待制度の変更も発表。

ミニストップ＜9946＞ 2075 -104

26年2月期損益予想を下方修正。

Birdman＜7063＞ 136 +5

投資有価証券売却益0.62億円を26年6月期第2四半期特別利益に計上。

VALUENEX＜4422＞ 658 +100

1株を3株に分割。

ACSL＜6232＞ 1234 +132

「ドローンの国内量産化へ助成」報道が材料視され7日はストップ高。

ROXX＜241A＞ 726 +100

みずほFGによる採用支援サービス導入決定で7日まで2日連続ストップ高。

BRUNO＜3140＞ 1011 -3

中国における製品に係るライセンス契約を現地企業と締結。

上昇して始まるが買い続かず。

ワンプラ＜4199＞ 1407 -146

6日高値でひとまず達成感。

リベラウェア<218A> 1570 +33

200日線を上抜き先高期待高まる。

ファインズ<5125> 878 -92

手仕舞い売りが継続。

デジプラ<3691> 1516 -5

26年9月期第1四半期の流通総額が48.25億円と想定上回る水準となり7日は買われる。

8日は売り買い拮抗。

INCHD<7078> 386 -25

75日線に上値を阻まれる形に。

セレンディップ<7318> 1054 +48

発行済株式数の1.0％上限の自社株買い発表。《AK》