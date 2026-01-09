ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米住宅着工件数、米非農業部門雇用者数など

2026年1月9日 06:30

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米住宅着工件数、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30　家計支出(11月)　　-3.0％
14:00　景気先行CI指数(11月)　　109.8
14:00　景気一致指数(11月)　　115.9


＜海外＞
16:00　独・鉱工業生産指数(11月)　　1.8％
19:00　欧・ユーロ圏小売売上高(11月)　　0％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(12月)　　4.46％
22:30　加・失業率(12月)　　6.5％
22:30　米・住宅着工件数(10月)　132.8万戸
22:30　米・住宅建設許可件数(10月)　135万戸　133万戸
22:30　米・非農業部門雇用者数(12月)　5.5万人　6.4万人
22:30　米・失業率(12月)　4.5％　4.6％
22:30　米・平均時給(12月）　3.6％　3.5％
24:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(1月)　　52.9
26:00　米・家計純資産変化(7-9月)　　7兆860億ドル


中・資金調達総額(12月、14日までに)　　33兆3903億元

中・マネーサプライ(12月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(12月、13日までに)　　15兆3616億元

印・外貨準備高(前週)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

