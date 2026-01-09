関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米住宅着工件数、米非農業部門雇用者数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏小売売上高、米住宅着工件数、米非農業部門雇用者数など
＜国内＞
08:30 家計支出(11月) -3.0％
14:00 景気先行CI指数(11月) 109.8
14:00 景気一致指数(11月) 115.9
＜海外＞
16:00 独・鉱工業生産指数(11月) 1.8％
19:00 欧・ユーロ圏小売売上高(11月) 0％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(12月) 4.46％
22:30 加・失業率(12月) 6.5％
22:30 米・住宅着工件数(10月) 132.8万戸
22:30 米・住宅建設許可件数(10月) 135万戸 133万戸
22:30 米・非農業部門雇用者数(12月) 5.5万人 6.4万人
22:30 米・失業率(12月) 4.5％ 4.6％
22:30 米・平均時給(12月） 3.6％ 3.5％
24:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(1月) 52.9
26:00 米・家計純資産変化(7-9月) 7兆860億ドル
中・資金調達総額(12月、14日までに) 33兆3903億元
中・マネーサプライ(12月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(12月、13日までに) 15兆3616億元
印・外貨準備高(前週)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク