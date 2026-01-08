関連記事
1月8日本国債市場：債券先物は132円67銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付132円31銭 高値132円64銭 安値132円30銭 引け132円67銭
2年 1.110％
5年 1.514％
10年 2.059％
20年 3.053％
8日の債券先物3月限は132円31銭で取引を開始し、132円67銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.45％、10年債は4.13％、30年債は4.82％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.81％、英国債は4.42％、オーストラリア10年債は4.66％、NZ10年債は4.41％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：30 スイス：12月消費者物価指数（予想：6.3％、11月：6.3％）
・19：00 ユーロ圏：11月失業率（予想：6.4％、10月：6.4％）
・19：00 ユーロ圏：11月生産者物価指数（予想：前年比－1.7％、10月：－0.5％）
・22：30 加：11月貿易収支（予想：－15億加ドル、10月：＋1.5億カナダドル）
・22：30 米：前週分新規失業保険申請件数（予想：21.2万件、前回：19.9万件）
・22：30 米：10月貿易収支（予想：－585億ドル、9月：－528億ドル）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
