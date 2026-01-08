関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～ACSL、アウンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月8日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6232＞ ACSL 11478700 404487.52 352.72% 0.1488%
＜2459＞ アウンコンサル 1894500 18093.54 331.14% 0.0506%
＜4814＞ ネクストウェア 19295500 368963.3 273.99% 0.121%
＜4833＞ Defコンサル 59813600 465159.34 267.53% 0.1333%
＜5955＞ ワイズHD 9751500 81155.86 254.88% 0.0714%
＜9287＞ JIF 29272 274433.2 246.96% 0.0219%
＜4246＞ DNC 1010100 144645.28 188.3% -0.0133%
＜9227＞ マイクロ波化 1467200 216765.7 183.81% 0.1503%
＜338A＞ Zenmu 465200 490110.3 183.19% -0.0091%
＜6227＞ AIメカテック 465600 569255.5 170.27% 0.1318%
＜241A＞ ROXX 6101000 700054.7 169.93% 0.1597%
＜6143＞ ソディック 839600 186683.12 165.46% -0.001%
＜1419＞ タマホーム 680200 532821 163.11% -0.0473%
＜9110＞ ユナイテド海 144400 210070.4 161.88% 0.0378%
＜4116＞ 大日精 174700 180729.1 161.56% -0.0069%
＜3110＞ 日東紡 3133300 8256750 158.06% 0.1178%
＜7719＞ 東京衡機 4178400 309638.58 154.76% 0.1223%
＜3692＞ FFRI 881000 1643418.8 152.94% 0.147%
＜218A＞ リベラウェア 7289200 2717345.1 149.24% 0.0481%
＜5471＞ 大特鋼 4397200 1929125 139.17% 0.0466%
<1514> 住石HD 1297700 210447.14 138.68% 0.0501%
<6521> オキサイド 425400 212383.02 138.13% 0.0983%
<6803> ティアック 985800 26496.98 136.56% 0.021%
<206A> PRISMBio 787900 55425.7 127.25% 0.0718%
<4591> リボミック 1866600 45658.5 124.2% 0.0493%
<4506> 住友ファーマ 20665000 17157284.49 123.79% 0.0793%
<5724> アサカ理研 2249700 2657047.82 121.89% 0.115%
<4425> Kudan 735900 373426.64 118.37% 0.062%
<2792> ハニーズHLD 240800 118671.56 117.57% -0.0275%
<2670> ABC マート 1829300 138831876% 1.1629%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
