出来高変化率ランキング（14時台）～ACSL、アウンなどがランクイン

2026年1月8日 15:02

記事提供元：フィスコ

*15:02JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ACSL、アウンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月8日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6232＞ ACSL　　　　　 11478700 　404487.52　 352.72% 0.1488%
＜2459＞ アウンコンサル　　　1894500 　18093.54　 331.14% 0.0506%
＜4814＞ ネクストウェア　　　19295500 　368963.3　 273.99% 0.121%
＜4833＞ Defコンサル　　　59813600 　465159.34　 267.53% 0.1333%
＜5955＞ ワイズHD　　　　　9751500 　81155.86　 254.88% 0.0714%
＜9287＞ JIF　　　　　　　29272 　274433.2　 246.96% 0.0219%
＜4246＞ DNC　　　　　　　1010100 　144645.28　 188.3% -0.0133%
＜9227＞ マイクロ波化　　　　1467200 　216765.7　 183.81% 0.1503%
＜338A＞ Zenmu　　　　　465200 　490110.3　 183.19% -0.0091%
＜6227＞ AIメカテック　　　465600 　569255.5　 170.27% 0.1318%
＜241A＞ ROXX　　　　　　6101000 　700054.7　 169.93% 0.1597%
＜6143＞ ソディック　　　　　839600 　186683.12　 165.46% -0.001%
＜1419＞ タマホーム　　　　　680200 　532821　 163.11% -0.0473%
＜9110＞ ユナイテド海　　　　144400 　210070.4　 161.88% 0.0378%
＜4116＞ 大日精　　　　　　　174700 　180729.1　 161.56% -0.0069%
＜3110＞ 日東紡　　　　　　　3133300 　8256750　 158.06% 0.1178%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　4178400 　309638.58　 154.76% 0.1223%
＜3692＞ FFRI　　　　　　881000 　1643418.8　 152.94% 0.147%
＜218A＞ リベラウェア　　　　7289200 　2717345.1　 149.24% 0.0481%
＜5471＞ 大特鋼　　　　　　　4397200 　1929125　 139.17% 0.0466%
<1514> 住石HD　　　　　　1297700 　210447.14　 138.68% 0.0501%
<6521> オキサイド　　　　　425400 　212383.02　 138.13% 0.0983%
<6803> ティアック　　　　　985800 　26496.98　 136.56% 0.021%
<206A> PRISMBio　　787900 　55425.7　 127.25% 0.0718%
<4591> リボミック　　　　　1866600 　45658.5　 124.2% 0.0493%
<4506> 住友ファーマ　　　　20665000 　17157284.49　 123.79% 0.0793%
<5724> アサカ理研　　　　　2249700 　2657047.82　 121.89% 0.115%
<4425> Kudan　　　　　735900 　373426.64　 118.37% 0.062%
<2792> ハニーズHLD　　　240800 　118671.56　 117.57% -0.0275%
<2670> ABC　　　　　　　マート 　1829300　 138831876% 1.1629%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

