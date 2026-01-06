*18:06JST 6日の香港市場概況：ハンセン指数は続伸

6日の香港市場は、主要89銘柄で構成されるハンセン指数が前日比363.21ポイント（1.38％）高の26710.45ポイントと3日続伸。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が95.77ポイント（1.05％）高の9244.24ポイントと反発。

米国株高が好感されたようだ。ハンセン指数の構成銘柄では、アルミ加工の中国宏橋集団（1378/HK）が6.1％高、オンライン医療の京東健康（JDヘルス：6618/HK）が5.4％高、保険事業で中国2位の中国平安保険（2318/HK）が5.0％高。

セクター別では、非鉄・産金がしっかり。江西銅業（358/HK）が5.5％高、洛陽モリブデン集団（3993/HK）が3.0％高、招金鉱業（1818/HK）が7.3％高。中国の証券・保険・証券セクターにも資金が向かった。新華人寿保険（1336/HK）が4.4％高、中国人寿保険（2628/HK）が4.3％高、国泰海通証券（2611/HK）が％7.7高。中国の不動産セクターもしっかり。中国金茂HD（817/HK）が5.3％高、龍湖集団HD（960/HK）が4.5％高で6日の取引を終えた。《AK》