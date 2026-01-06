関連記事
オートサーバー 2025年12月期12月度ASNET取引台数実績
記事提供元：フィスコ
*11:13JST オートサーバー---2025年12月期12月度ASNET取引台数実績
オートサーバー＜5589＞は5日、運営する会員制中古車流通サービスプラットフォーム「ASNET」における2025年12月期12月度の取引台数実績(速報値)を発表した。
12月度のASNET全体の取引台数は15,878台となり、前年同月比101.6％(台数比+245台)と、2か月ぶりに前年同月の実績を上回った。
この結果、2025年12月期通期の取引台数は240,108台となり、前年比102.3％を記録。これにより3年連続で取引台数が増加となった。
また、12月度の月間取引台数は、過去9年間(2017-2025)年で最多となり、平年(2017-2024年)の平均取引台数14,273台との比較では111.2％に達し、大きな伸びを見せた。
なお、ASNETのサービス別(オークション代行サービス及びASワンプラサービス)の取引台数の詳細は四半期毎の決算短信で開示される予定だが、足元ではオークション相場の高騰などの影響でオークション代行サービスの取引台数が足踏みする一方、ASワンプラサービスへの需要が高まっていると見られている。《NH》
