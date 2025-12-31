*08:18JST NY金・原油：金先物は強含み、原油先物は伸び悩み

COMEX金2月限終値：4386.30 ↑42.70

30日のNY金先物2月限は強含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋42.70ドル（＋0.98％）の4386.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4338.80－4420.50ドル。米国金利の先安観は消えていないこと、地政学的リスクは除去されていないことから、ポジション調整的な買いが入ったようだ。米国市場の前半にかけて4420.50ドルまで値上り。通常取引終了後の時間外取引では主に4380ドルを挟んだ水準で推移した。

「NY原油先物：伸び悩み、供給超過となる可能性は低い」

NYMEX原油2月限終値：57.95 ↓0.13

30日のNY原油先物2月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－0.13ドル（－0.22％）の57.95ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.60－58.47ドル。アジア市場の前半で57.60ドルまで売られたが、供給超過となる可能性は低いため、米国市場で58.47ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に58ドルを挟んだ水準で推移した。《MK》