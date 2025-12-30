*17:18JST 東京為替：ドル・円は反落、午後は上昇分を削る

30日の東京市場でドル・円は反落。仲値にかけて国内勢のドル買いが先行し、156円33銭まで値を上げた。午後は材料難でドル買いは後退。また、日経平均株価の下げ幅拡大で円買いが強まって上昇分をほぼ削り、155円88銭まで下値を切り下げた。

・ユ-ロ・円は184円09銭から183円46銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1767ドルから1.1780ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値50,312.85円、高値50,534.64円、安値50,198.97円、終値50,339.48円(前日比187.44円安)

・17時時点：ドル・円155円90-00銭、ユ-ロ・円183円50-60銭

【要人発言】

・高市首相

「強い経済の実現に金融資本市場の役割は極めて重要」

「世界の資本が日本に流入する好循環を生み出す」

「日本経済の潜在力を解き放つ新戦略を来夏までに策定」

「戦略的財政出動で好循環を生み出す強い経済の構築を目指す」

【経済指標】

・特になし《TY》