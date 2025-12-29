関連記事
東証グロース市場250指数先物概況：利上げ警戒と押し目買いで売り買い交錯
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：利上げ警戒と押し目買いで売り買い交錯
12月29日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比変わらずの677pt。なお、高値は682pt、安値は673pt、日中取引高は5978枚。先週末の米国市場のダウ平均は反落。クリスマス祭日明けで材料乏しく、寄り付き後、まちまち。金利高や地政学的リスクの上昇を警戒し、ダウは続落した。ナスダックは半導体エヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、終日底堅く推移し相場を支援したが、プラス圏を維持できず。相場は下落で終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比2pt安の675ptからスタートした。日銀が12月の金融政策決定会合の「主な意見」を公表し、「次回会合を待つリスクは大きい」や「（利上げは）数カ月に1回のペースを念頭に」といった意見が出たことから、追加利上げへの警戒感が高まり、投資家心理は悪化した。一方、プライム市場の半導体株安によるグロース市場への資金流入が観測されたほか、5日移動平均線をサポートとした反発基調が見直され、下値では押し目買い優勢で推移。午後も相場はこう着し、前日比変わらずの677ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではサンバイオ＜4592＞やノースサンド＜446A＞などが上昇した。《SK》
