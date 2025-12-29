後場の日経平均は260円安でスタート、アドバンテストやディスコなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;50489.49;-260.90TOPIX;3423.25;+0.19



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前営業日比260.90円安の50489.49円と前引け値（50550.17円）からやや下げ幅を広げて取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、もみ合い気味の推移。前場の日経平均は、売り先行となりそのまま下げ幅を広げたが、朝方の売り一巡後は下げ渋る展開に。後場寄り付き時点の日経平均は引き続き売り優勢でスタート。後場寄り付きはやや弱く始まったものの、前場に続き下げ渋る動きが継続している。なお、TOPIXはプラス圏で推移。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアＨＤ＜285A＞、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、JT＜2914＞、川崎重工＜7012＞などが下落している反面、ソフトバンクG＜9984＞、フジクラ＜5803＞、三菱UFJ＜8306＞、東洋エンジニアリング＜6330＞、住友鉱山＜5713＞などが上昇。業種別では、鉱業、ゴム製品、水産農林などが下落率上位で推移。《CS》