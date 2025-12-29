*12:31JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株を注視

29日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。週明け東京株式市場で日経平均株価の軟調地合いで円買いが先行し、156円56銭から156円06銭まで値を上げる場面があった。ただ、米10年債利回りは底堅く推移しており、ドルは正午にかけて値を戻した。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円06銭から156円56銭、ユ-ロ・円は183円81銭から184円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1769ドルから1.1786ドル。

【要人発言】

・12月日銀会合主な意見

「中心的見通しが実現する確度は高まり、政策金利引き上げ緩和度合い調整が適切」

「現状の金融環境は経済実態からみて過度に緩和的」

「今後も適切なタイミングで金融緩和度合いの調整必要」

「米関税の影響は異例のリスクとまでは言えない、緩和度合い調整が適当」

「0.75％に金利を引き上げた後も実質金利は大幅なマイナス」

「為替を通じた物価への影響踏まえ、緩和度合いの調整が妥当」

「このままの金融環境では物価上昇圧力が持続、次回会合を待つリスク大きい」

「政策金利変更後は、経済や金融市場への影響のモニタリングが肝要

「実質金利が均衡値から乖離続くと、持続的な経済成長にも影響与えうる」

「円安や長期金利上昇の背景、インフレ率に対し政策金利が低すぎることが影響」

「海外環境が来年に向け利上げバイアスに一転する可能性、着実な利上げを」

「0.75％の金利、引き続きわが国経済を強力にサポートする金利水準」《TY》