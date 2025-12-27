*14:25JST 新興市場見通し：年末年始は個人投資家中心の売買が活発になりやすい

■個人投資家主体の資金は中小型株に

今週の新興市場は上昇。同時期の騰落率は、日経平均が＋2.36％、グロース市場指数は＋2.73％、グロース市場250指数は＋3.20％。米国株高や円安進行を追い風にAI関連銘柄が反発したことで、日経平均は5万1000円に迫る場面もあった。また、海外投資家の資金流入が細る中、個人投資家主体の資金は中小型株に向かう形になった。時価総額が大きい銘柄で構成されているグロース市場コア指数は、週間ベースで＋2.69％だった。

時価総額上位銘柄では、トライアルホールディングス＜141A＞の週間上昇率が16％を超えた。西友の完全子会社化による次世代型小型店出店など攻めの姿勢が評価され、1年ぶりに3000円台を回復した。ノースサンド＜446A＞は同12％超の上昇だった。一方、Aiロボティクス＜247A＞の下落率は7％を超えた。孫正義氏の長女である川名麻耶氏と事業支援契約を結んだとの発表もあったが、先週までの上昇に対する利益確定の売りに押された。

その他、TORICO＜7138＞が週間で102％の上昇。12月17日にWeb3ゲームの開発などを行うMint Townとの資本業務提携を発表し先週も70％超の上昇だったが、引き続きストップ高を交えての強い値動きになった。パワーエックス＜485A＞は同66％の上昇。関西電力＜9503＞の法人向けサービスにおいて、同社製蓄電システムが採用されたと発表し好材料視された。一方で、グランディーズ＜3261＞の下落率は44％を超えた。22日に通期業績予想の下方修正と株主優待制度の一部変更を発表したことが嫌気されたようである。

今週のIPOは、22日に上場したスタートライン＜477A＞の初値は公開価格を94.8％上回る935円、23日のテラテクノロジー＜483A＞は同38.9％上回る2904円、24日のフツパー＜478A＞は同31.8％上回る1344円、PRONI＜479A＞は同7.1％上回る1875円、25日のリブ・コンサルティング＜480A＞は同40.0％上回る1400円と、いずれも滑り出しは上々となった。

■「掉尾の一振」を意識した物色が活発に

来週・翌週の新興市場は、25年最終週で年内はあと2営業日となるため、市場参加者が限られる中、今週同様、個人投資家中心に「掉尾の一振」を意識した個別材料での物色が活発になりそうである。26年1月1日を効力発生日として4分割となるソフトバンクグループ＜9984＞が動意付くようだと、年後半に調整がみられていたAI関連株への物色が強まろう。

26年年明けは、休場中の外部環境の影響を受けるほか、1月9日に発表予定の米12月雇用統計などの経済指標を見極めたいとする模様眺めムードも強まりそうだ。そのため、年末の流れを引き継ぐ形で、中小型株へ物色が向かいそうである。足下で年初来高値を更新してきたトライアルホールディングスやノースサンド、リブ・コンサルティング、ミーク＜332A＞、BuySell Technologies＜7685＞などは引き続き関心が集まりやすいだろう。なお、年明け6日にスローガン＜9253＞、9日にバリュエンスホールディングス＜9270＞、FIXER＜5129＞などの決算発表が予定されている。

来週・翌週にIPOは予定されていない。直近IPO銘柄で堅調な値動きが目立つFUNDINNO＜462A＞、AlbaLink＜5537＞や、過熱感を警戒しつつパワーエックスの動向も注目されそうだ。そのほか、フィットクルー<469A>は緩やかなリバウンドをみせてきている。《FA》