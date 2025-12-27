*14:17JST 国内外の注目経済指標：12月米雇用統計は11月実績を下回る可能性も

12月29日－1月9日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■1月5日（月）日本時間6日午前0時発表予定

○(米)12月ISM製造業景況指数-予想：48.4

参考となる11月実績は48.2で10月の48.7から低下。関税措置の影響が続いている。12月については多少改善する可能性があるが、先行指標的な11月の新規受注指数は47.4に低下しているため、11月実績と差のない水準にとどまる見込み。

■1月7日（水）午後7時発表予定

○（欧)12月ユーロ圏消費者物価指数-11月実績は前年比＋2.1％

参考となる11月実績は前年比＋2.1％。エネルギー価格は下落したが、サービス価格はやや高止まり。この状況は12月も変わらないとみられ、域内のインフレ率は2％をやや上回るとみられる。

■1月7日（水）日本時間8日午前0時発表予定

○(米)12月ISM非製造業景況指数-予想：52.2

参考となる11月実績は52.6。支払い価格は高止まりだが、雇用は低調。関税措置の影響は消えていなかったようだ。12月もこの状況は変わらないと予想されるため、11月実績をやや下回る可能性がある。

■1月9日（金）午後10時30分発表予定

○(米)12月雇用統計-予想：非農業部門雇用者数は前月比＋5.5万人、失業率4.5％

参考となる11月の非農業部門雇用者数は10月に減少した反動で6.4万人増加したが、雇用情勢はやや悪化しているため、12月の増加数は11月実績を下回る見込み。失業率はやや低下する見込みだが、緩やかな上昇傾向にあるとみられる。

○その他の主な経済指標の発表予定

・1月7日（水）：（米）12月ADP雇用統計

・1月8日（木）：（欧）11月ユーロ圏失業率、（米）10月貿易収支

・1月9日（金）：（米）10月住宅着工件数、（米）1月ミシガン大学消費者信頼感指数《FA》