*09:07JST NY債券：米長期債相場はもみ合い、イールドカーブはスティープニング

26日の米国長期債相場はもみ合い。米国金利の先安観は消えていないが、この日は市場参加者がやや少なく、まとまった規模の取引は確認されなかった。報道によると、ウクライナのゼレンスキー大統領はトランプ米大統領と12月28日に会談し領土や安全保障について協議するもよう。ウクライナ戦争の終結が早まる可能性があるとの見方が出ており、安全逃避的な債券買いはやや縮小。市場は2026年に2回程度の利下げが行われることを引き続き想定しているようだ。イールドカーブはスティープニングの気配。

CMEのFedWatchツールによると、26日時点で来年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.50-3.75％となる確率は81％程度。3月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.25-3.50％以下となる確率は53％程度。10年債利回りは4.134％近辺で取引を開始し、4.153％近辺まで上昇した後、4.108％近辺まで低下し、取引終了時点にかけて4.128％近辺で推移。

イールドカーブはスティープニング。2年－10年は65.10bp近辺、2－30年は133.60bp近辺で引けた。2年債利回りは3.48％(前日比：-2bp)、10年債利回りは4.13％（前日比0bp)、30年債利回りは、4.81％(前日比：+2bp)で取引を終えた。《MK》