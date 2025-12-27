関連記事
前日に動いた銘柄 part2 オンコリス、TMH、ワンプラなど
銘柄名<コード26日終値⇒前日比
象印マホービン＜7965＞ 1573 -70
今期の減益・減配見通しを売り材料視。
日東紡績＜3110＞ 10200 -360
半導体関連株高の流れには乗れず。
アンビス＜7071＞ 457 -11
診療報酬の改定案決定材料に25日上昇の反動。
住友電気工業＜5802＞ 6255 -285
半導体以外のAI関連では売り優勢の流れも。
三井金属＜5706＞ 17325 -535
AI関連株には過熱警戒感拭えない面も。
島津製作所＜7701＞ 4160 -102
チェコの電子顕微鏡メーカー買収も財務負担を懸念。
ADワークスグループ＜2982＞ 420 -9
安値圏からのリバウンドにも一巡感。
リガク＜268A＞ 1240 -17
高値近辺では戻り売り圧力も強まり。
ダイワ通信＜7116＞ 950 +150
株式併合に伴う交付価格1200円にサヤ寄せ。
津田駒＜6217＞ 671 +23
熱可塑性CFRP対応の部品製造ロボット開発を引き続き材料視。
JMACS＜5817＞ 1230 +211
フィジカルAI関連としての期待感が続く。
誠建設＜8995＞ 1657 -500
仕手相場一服で手仕舞い売り殺到。
Zenmu＜338A＞ 5210 -10
PC向け情報漏洩対策ソリューション「ZENMU Virtual Drive」で大口受注。
フィットクルー＜469A＞ 2450 +100
ピラティス事業の譲受で基本合意。上昇して始まるが買い続かず。
GENDA＜9166＞ 711 -30
ゼナーアセットマネジメントエルエルピーが大量保有で25日買われる。
26日は売り優勢。
ワンプラ＜4199＞ 1338 +271
25日ストップ高の買い人気が継続。
VIS＜130A＞ 540 -61
2日連続ストップ高の後昨日は長い上いひげ陰線となり手仕舞い売りかさむ。
TMH＜280A＞ 1135 +150
75日線を上回り先高期待高まる。
ROXX＜241A＞ 469 -11
アーキ・ジャパンの中途採用活動で「Zキャリア AI面接官」が導入され
25日買われる。26日は人気離散。
オンコリス＜4588＞ 1101 +148
25日線回復し上げに弾み。
FフォースG<7068> 682 -80
上期営業利益が9.16億円。10月17日に上方修正した9.43億円を下回る。
地盤ネットHD<6072> 194 -1
東証スタンダード市場への市場区分変更が承認。上値は重い。《CS》
